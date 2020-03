Indbrudstyv rendte med pelsfrakke

Nordsjællands Politi modtog mandag formiddag en anmeldelse fra en villa på bukkeballevej, hvor der var begået et indbrud.

Her havde en eller flere gerningsmænd brudt et vindue op, hvorefter vedkommende bevægede sig rundt i husets soveværelse og på et badeværelse. Ved indbruddet blev der stjålet en pelsfrakke.