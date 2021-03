Indbrudstyv flygtede: Nabo satte efter

På Ørbækgårds Alle forsøgte en mand torsdag klokken 19.52 at bryde ind i en bolig, men blev opdaget af en mandlig nabo. Manden flygtede fra stedet, og naboen satte efter ham, men tabte ham af syne. Patruljer kørte til området for at rundere efter gerningspersonen, som dog ikke var mulig at udfinde. Det oplyser Nordsjællands Politi.