Inspiration i Hørsholm Midtpunkt skifter fra 1. februar navn til Imerco Home.Pressefoto

Imerco Home åbner i Midtpunktet

Hørsholm - 29. januar 2018 kl. 10:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inspiration i Hørsholm Midtpunkt skifter den 1. februar navn og får meget mere til boligen på hylderne. Efter Imercos opkøb af en række Inspiration butikker tilbage i 2017, bliver butikken i Hørsholm en af i alt 37 nye Imerco Home butikker fordelt over hele landet. Imerco Home er et nyt koncept, hvor kunderne - foruden Imercos nuværende sortiment - vil kunne finde det nyeste inden for boligtilbehør blandt andet lamper, tekstiler og småmøbler.

- Vi glæder os rigtig meget til at byde vores kunder velkomne i butikken, der i forbindelse med åbningen vil have masser af gode tilbud, kaffe og goodiebags til de første 100 kunder, siger butikschef Gitte Olsson og fortsætter:

- I butikken vil kunderne møde det samme dygtige personale, som har været i butikken i årevis. Kendskabet til lokalområdet og til kunderne er dermed intakt - og det samme er den tryghed og tillid, vores kunder med rette kan forvente, at personalet kan give i forhold til den gode rådgivning og personlige betjening.

Ifølge Gitte Olsson er der masser nye spændende varer til de, som går op i boligindretning.

- Vi får helt nye varer særligt inden for bolig og i et begrænset omfang også småmøbler. Danskerne bruger penge på bolig og boligindretning som aldrig før. Alene i 2016 købte danskerne ejerboliger for 149,1 milliarder kroner, hvilket er det dobbelte af, hvad der blev brugt for blot fem år siden, siger butikschefen.

Ifølge administrerende direktør i Imerco-koncernen, Frederik Brønnum, er der stor efterspørgsel på varer inden for boligindretning.

- Vi oplever stor efterspørgsel på trends og indretning af boligen i Hørsholm. Med de mange års erfaring som vi har med danskernes forbrug af køkkenudstyr, borddækning og gaver, har vi med det nye Imerco Home i Hørsholm Midtpunkt en unik platform for at levere den kvalitet, rådgivning og varesammensætning, som kunderne efterspørger, siger han, mens Gitte Olsson supplerer:

- Vi glæder os meget til at byde kunderne i Hørsholm velkomne i en butik, der leverer lige nøjagtig dét, de efterspørger: Gode kvalitetsvarer til fornuftige priser. De kan forvente gode hverdagsvarer, lækker luksus og et bredt og udskifteligt sortiment inden for bolig, design og indretning.