Ib Lunde Rasmussen overvejer at oprette endnu en Venstre-vælgerforening i Hørsholm. Den nuværende er betændt, hvilket den længerevarende lokale uro også er et udtryk for, påpeger han. Foto: Allan Nørregaard

Ib Lunde i hårdt angreb på Venstres lokale vælgerforening

Hørsholm - 01. maj 2020 kl. 06:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Hørsholm er fyldt med råddenskab bag den glatte facade. Sådan lyder det fra Ib Lunde Rasmussen i et hårdt angreb på det borgerlige parti, der er det næststørste i Hørsholm.

Han føler sig dårligt behandlet af både Venstre og ikke mindst af lokalpressen, der ifølge Ib Lunde Rasmussen har været med til at sprede falsk og ærekrænkende information om ham.

- I både Ugebladet og i Frederiksborg Amts Avis er der blevet skrevet, at jeg er blevet ekskluderet to gange på 15 år. Det er ikke korrekt. Det er rigtigt, at jeg blev ekskluderet i mandags. Det vender jeg tilbage til, men jeg blev IKKE ekskluderet i 2005, understreger den 74-årige Hørsholm-politiker.

Han fortæller, at han i 2005 selv valgte at gå.

- Der skete en masse fusk i partiet. Jeg stod til at skulle videreføre min indsats som spidskandidat, men kredsen om den daværende formand skulle bruge spidskandidatposten i en ulækker handel om andre forhold. Derfor blev jeg truet med eksklusion, hvis jeg ikke gik frivilligt, så det valgte jeg at gøre. Herefter anmeldte jeg min egen liste »Borgerligt Alternativ«. Fristen for anmeldelsen af nye lister var inden det ønskede eksklusionsmøde. Så jeg meldte mig ud af Venstre og afleverede min stillerliste til tiden, forklarer Ib Lunde Rasmussen, der fortsætter:

- At Venstres daværende formand i 2005 valgte at gennemføre eksklusionsmødet alligevel, efter jeg havde meldt mig ud af Venstre og uden min deltagelse, siger noget om, at der nogle steder i Danmark er betændte politiske miljøer.

Ville tilbage til Venstre Ifølge Ib Lunde Rasmussen har han i de seneste år ønsket at vende tilbage til Venstre, og i efteråret 2019 blev han atter medlem af partiet. Ib Lunde Rasmussen oplyser, at det skete takket være en »ihærdig indsats« fra daværende formand Jørgen Eirfeldt.

Og ved den lokale generalforsamling i foråret 2020 blev han valgt ind i både Venstre i Hørsholms bestyrelse og Venstres kredsbestyrelse. Til sidstnævnte valg fik Ib Lunde Rasmussen næstflest stemmer af de fire valgte kandidater.

- Venstre i Hørsholm meldte på dette tidspunkt ud, at der snart skulle være opstillingsmøde med valg af borgmesterkandidat til næste valg. Jeg meddelte formanden, Stig Brammer, og næstformanden Preben Stenkjær, at jeg ønskede at være med i valget om, hvem der skulle være Venstres spids- og borgmesterkandidat i Hørsholm ved kommunalvalget i 2021. Det foranledigede Ugebladet til at bringe en fejlagtig sensationshistorie om, at jeg blev ekskluderet i 2005, hvorefter den hårde kerne i Venstres lokale bagland, som var med til at kuppe mig i 2005, gik i kødet på Stig Brammer, som bøjede sig og fik mig ekskluderet.

Ib Lunde Rasmussen peger på, at han dermed ikke fik mulighed for at stille op mod de to øvrige kandidater, Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich. Sidstnævnte debuterede i øvrigt ved valget tilbage i 2005, indskyder han.

- Sandheden er, at man i Hørsholms Venstre har et særligt forhold til politik og eksklusioner. De bruges til at eliminer konkurrenter til poster, der er på valg, i stedet for at lade vælgerne afgøre sagen, lyder det hårdt fra Ib Lunde Rasmussen.

Han tilføjer: - Jeg tror, jeg ville kunne have udfordret Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich, der jo tidligere er blevet vraget som borgmesterkandidat. Jeg er 74 år, og jeg har ingen økonomiske problemer. Jeg drives faktisk af en uforklarlig trang til at gøre noget for at redde vores skamredne kommune. Der er nok at tage fat på.

Ib Lunde Rasmussen overvejer derfor nu, om han skal oprettet en ny lokal Venstre-vælgerforening. En forening, hvor der også er mere »ro på« end i den nuværende.

