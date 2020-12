INDBLIK: Sådan hænger økonomien sammen

Den afgørende budgetlinje i denne debat hedder 'tilskud og udligning'. I budget 2021: 530 millioner kroner.Kommunen regner med 2,1 milliarder kroner i skatteindtægter, skal netto af med 530 millioner kroner i tilskud og udligning og har således ca. 1,6 milliarder kroner at gøre godt med. Det er ca. 40 millioner kroner mere end i budget 2020 og kan delvis forklares med den vedtagne skattestigningen på 0,5 procentpoint.Budgetlinjen 'tilskud og udligning' er en blanding af indtægter og udgifter og varierer fra år til år. De er forbundne kar. Eksempelvis stiger bloktilskuddet, når de 98 kommuners samlede skatteprovenu falder - og omvendt. Kommunens bidrag til udligning vil stige, når kommunens skatteindtægter stiger mere end landsgennemsnittet - og omvendt.Isolerer man 'tilskud' fra 'udligning', så er 'tilskud' også en blanding af indtægter og udgifter.Indtægter er statstilskud (bloktilskud), tilskud til ældreområdet, bedre dagtilbud, beskæftigelse, finansiering, værdighed og tilskud til bekæmpelse af ensomhed, mens udviklingsbidrag til Region Hovedstaden og tilskud til kommuner i hovedstadsområdet (tidligere reguleret i hovedstadsudligningen) for Hørsholms vedkommende er udgifter.Posten 'tilskud og udligning' udgør i alt 382 millioner kroner.Udgifterne er kommunal udligning, udligning af selskabsskat, udligning af dækningsafgift, udligning vedr. udlændinge, kompensation for udligning.I alt 912,4 millioner kroner.Tilskudsdelen i budgetposten 'tilskud og udligning' er således 263,4 millioner kroner større i budget 2021 end i budget 2020.Hovedforklaringen er ifølge Thomas Rafn, centerchef for Økonomi og Personale, en større omlægning af, hvad der kategoriseres under tilskud og hvad der tidligere var lagt under udligning.Dertil kommer, at kommunerne modtager ekstraordinære tilskud i forbindelse med covid-19. For Hørsholms vedkommende omkring 30 millioner kroner, som er lagt ind under tilskud.Udlingsreformen betyder, at Hørsholm Kommunes beregnede tab er på 33,626 millioner kroner ('beregnet virkning af tab'). Et finansieringstilskud på 6,2 millioner kroner er nu gjort permanent, hvilket efterlader Hørsholm Kommune med en netto-udligningsregning på 27,2 millioner kroner.Et uafklaret spørgsmål er fortsat, om de 26 millioner kroner fra overgangsordningerne kan regnes med i tabet. Det gør Moren Slotved.Kommunernes Landsforening (KL) ønsker ikke at kommentere det forhold.Social- og indenrigsministeriet mener ikke, at man fortsat kunne budgettere med pengene, men mener alligevel, at bortfaldet af overgangsordningerne har påført Hørsholm et tab.Hørsholm fik derfor bevilget en ramme på 20 millioner kroner til en skatteforhøjelse for at kompensere for dette tab.