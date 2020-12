Per Nikolaj Bukh kan godt se en mening i at Hørsholm Kommune budgetterede med pengene fra overgangsordningen. Foto: Peter Beier

INDBLIK: Overgangsordning er en del af udligningen

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh: "Forståeligt og naturligt at Hørsholm regnede med penge fra ordningerne

udligningsstrid For Per Nikoilaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, er det forståeligt og naturligt, at Hørsholm Kommune ved budgetlægningen for 2020 regnede med pengene fra overgangsordningerne.