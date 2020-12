"Denne ordning er ikke en del af udligningsreformen, da det hele tiden har været kendt, at den ville udløbe efter to år," har Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) tidligere svaret i et spørgsmål stillet af Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft (K).

INDBLIK: De penge kunne I ikke regne med, men...

...Social- og indenrigsministeriet anerkender, at udligningsreformen ændrede rammerne for Hørsholm Kommunes økonomi

Sådan var de to overgangsordninger skruet sammen:Hørsholm modtog henholdsvis 17 og 9 millioner kroner på baggrund af de to overgangsordninger. Sammenlagt 26 millioner kroner.

"Social- og Indenrigsministeriet anser ikke udløbet af overgangsordningerne i 2019 og 2020 vedr. uddannelsesstatistik og aldersbetinget udgiftsbehov for at være en del af udligningsreformen. De var indført som toårige ordninger for at udfase en tidligere overkompensation. Derfor har kommunerne heller ikke kunnet indregne dem i budgetterne for 2021 og frem.