Se billedserie - Jeg slapper af med at strikke og kan faktisk stikke liggende - hvilket ofte sker på ferierne. Hvis jeg ikke havde andet at lave kunne jeg strikke i tolv timer i træk, lyder det fra Nørklernes nye aktivitetsleder. Hun er vist den helt rigtige til jobbet. Foto: Jerry Ritz

Send til din ven. X Artiklen: I spidsen for nørklerne: »Jeg har strikket hele mit liv« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I spidsen for nørklerne: »Jeg har strikket hele mit liv«

Røde Kors Hørsholms frivillige nørklere har fået ny leder, og der kunne næppe være valgt en mere passende kandidat.

Hørsholm - 27. oktober 2020 kl. 09:22 Kontakt redaktionen

Lisbeth Fabricius står nu i spidsen for nørklerne, efter at Eva Porsvig tidligere på året forlod posten efter seks år som aktivitetsleder, da hun fraflyttede Hørsholm tidligere på året.

Lisbeth Fabricius har en erhvervsmæssig baggrund i den finansielle sektor, hvor hun startede sin karriere i Privatbanken, som blev til Uni Bank hvor hun var i 24 år. Efter et afbrud fra bankverden med ti år på NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium's administration var hun tilbage i et pengeinstitut, og det var Forstædernes Bank, som senere blev til Nykredit, hvor hun var i ti år, til hun i 2017 valgte at gå på pension.

- Jeg så et jobopslag fra Røde Kors i Ugebladet, hvor de søgte en aktivitetsleder for nørklerne og tænkte - det er lige mig, siger Lisbeth Fabricius med et smil og fortsætter:

- Jeg har strikket hele mit liv og elsker at have med mennesker at gøre, så jeg kontaktede straks Jørgen Jørgensen, som er formand Røde Kors lokalafdeling.

Holdet af nørklere består i øjeblikket af 37 aktive nørklere, hvoraf ti producerer deres ting hjemme og der er en øget interesse for at deltage. Siden maj er teamet udvidet med seks nye deltagere. Foto: Røde Kors

Et kendt ansigt i byen Lisbeth Fabricius er et kendt ansigt i Hørsholm, hvor hendes mange år i bankverden med kunderelationer har givet hende en stor berøringsflade med mange lokale borgere.

- Jeg løber tit ind i folk som siger til mig: Hvorfra er det vi kender hinanden? Og jeg svarer: Kan det være fra banken? Og så det lyder det: Nåååh ja, selvfølgelig!, siger Lisbeth Fabricius.

Som aktivitetsleder er det Lisbeths Fabricius ansvar at organiserer de frivillige nørklere, som producerer strikke- og sytøj for en god sag.

Nørklertøjet sendes til steder i verden, hvor fattigdom og kulde gør vinteren svær at komme igennem. Her luner en dejlig sweater eller et varmt tæppe.

Der findes også steder i verden hvor tørken og varme plager og hvor børnene leder efter tryghed i en hverdag med mangler. Her betyder det meget, at have en bamse man kan kramme. De håndstrikkede bamser gør også lykke hos børn, hvis forældre sidder indsat i arrester og fængsler eller er sårbare i asylcentre.

Overtog tjansen i foråret Lisbeth Fabricius overtog posten som aktivitetsleder i foråret, da Coronakrisen fra marts havde nedlukket de fleste aktiviteter, inklusiv nørklernes ugentlige møder på Selmersbo Aktivitetscenter.

Hun tog straks telefonisk kontakt med alle nørklerne i teamet og servicerede dem med garn i den periode, hvor de ikke kunne mødes fysisk. Det lå klart, at de savnede det sociale samvær, og så snart det var muligt fik Lisbeth arrangeret at de ugentlige møder på Selmersbo fra den 1. juli kunne genoptages.

Møderne blev flyttet så de fremover afholdes i den store spisesal, hvor det er muligt at holde behørig afstand mellem deltagerne.

- Det sociale samvær betyder alt for gruppen af nørklere. Udover at producere håndlavede strikke og sy-ting er der et fællesskab, som er utrolig vigtig for medlemmerne i teamet. Vi har siden genåbningen for de fysiske møder været meget grundige med alle forholdsregler og afspritter lokalet inden mødet og sørger for at holde afstand, forklarer Lisbeth Fabricius.

120 sweatre med mere Efter Nørklerne er rykket ind i det store lokale, hvor de samles tre gange om måneden, er der virkelig blevet produceret.

- I slutningen af september pakkede vi 596 stykker tøj til nødlidende i Hviderusland. Vi har siden marts blandt andet strikket 30 tæpper, 28 undertøjssæt, 228 huer, 120 sweatre, 25 par strømper og 29 par leggings og har syet 35 drengeskjorter og bluser, 45 kjoler og nederdele og 10 par shorts siger Lisbeth Fabricius og tilføjer:

- Jeg er sindssyg stolt af resultatet. Det er utroligt, hvor meget der er blevet skabt af de frivillige i vores team.

Teamet består i øjeblikket af 37 aktive nørklere, hvoraf ti producerer deres ting hjemme og der er en øget interesse for at deltage siden maj er teamet udvidet med seks nye deltagere.