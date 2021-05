Sådan cirka vil Forskeren tage sig ud på adressen Stadionalle 12B mellem idrætsparken og de to skoler, Rungsted Gymnasium og Vallerødskolen. Foto: Hornsleth Studio

I nat finder 'Forskeren' sin plads

Og alle, der har været involveret i projektet, vil være der, når skulpturen onsdag eftermiddag bliver afsløret: Kristian von Hornsleth, borgmester Morten Slotved, Karsten Aabrink, næstformand i Team Hørsholm, der var drivkraften til at få skrabt de sidste penge sammen til projektet - og selvfølgelig skulpturen selv, den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev.

Nu er det så ganske vist: 'Forskeren', Kristian von Hornsleths fire tons tunge og 1,6 millioner kroner dyre hyldest til oplysningen, idrætten og videnskaben, har fundet sin plads på Stadion Allé mellem Vallerødskolen og Rungsted Gymnasium, lige over for idrætsparken.

'Forskeren' var oprindeligt tænkt som en hyldest til videnskaben og blev tilbudt Københavns Universitet. Universitetet takkede dog nej. Også Gentofte Kommune rystede på hovedet: Her hyldes forskere og lignende først efter de er døde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bliver han mon bankrøver?

"Vores skulptur monumentaliserer noget nulevende. Det er uforudsigeligt, farligt og mere interessant. For tænk, om han gik hen og blev bankrøver? Derfor er vi også rigtig glade for, at Hørsholm Kommune turde tage imod den," forklarer Kristian von Hornsleth.