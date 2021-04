Fredensborg-borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) måtte for nogle år siden tage en sag op om et byrådsmedlems mange spørgsmål. Foto: Allan Nørregaard

I nabokommunerne bliver stopuret i skuffen

I Fredensborg tog man for nogle år siden en snak med et meget spørgelystens byrådsmedlem, men begyndte ikke på løbende tidsregistrering

Hørsholm - 20. april 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

I Hørsholms umiddelbare nabokommuner Fredensborg, Allerød og Rudersdal sidder medarbejderne i forvaltningen ikke klar med stopuret for at holde styr på, hvor meget tid de bruger på at svare på spørgsmål fra politikerne.

I Fredensborg Kommune har man dog for nogle år siden på baggrund af en konkret sag måttet drøfte, om en politiker belastede forvaltningen for meget med sine mange spørgsmål.

Det var den daværende politiske ordfører for Venstre i byrådet i Fredensborg, Thomas Bak, der kom i søgelyset, da han fra midten af oktober 2015 til januar 2016 havde sendt 386 interne mails på 85 dage. Thomas Bak var også formand for Trafikudvalget, og spørgsmålene var derfor ofte af teknisk karakter.

Går fra andre opgaver Men nok i antal til, at borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) løftede øjenbrynene og ønskede sagen drøftet i Økonomiudvalget.

"Vi skal være opmærksomme på, at tiden til at svare på spørgsmålene selvfølgelig går fra andre opgaver, fordi administrationen prioriterer at servicere byrådspolitikerne ordentligt," sagde Thomas Lykke Pedersen (S) dengang til Frederiksborg Amtsavis.

En balancegang I Fredensborg kan politikerne spørge til sager på en portal, og tidsforbruget registreres ikke.

"Det er selvfølgelig en afvejning af ressourceforbruget," siger Thomas Lykke Pedersen i dag, "og det er en balancegang, om man skal gribe ind. Overordnet mener jeg, at det skal være spørgsmål, der er almennyttige, enten for borgere eller kommunalpolitikere. Den vurdering er naturligvis også et følsomt område," tilføjer borgmesteren.

Ganske få sager I Rudersdal er er der ingen tidsregistrering af politikernes spørgsmål.

"Der er tale om ganske få sager. Det er mest ønsket om at gå mere i dybden med forståelsen af den kommunale økonomi," oplyser borgmester Jens Ive (V).

Heller ikke i Allerød Kommune finder der en tidsregistrering sted, oplyser sekretariatschef Tina Vibsig Pedersen på Ugebladets forespørgsel.

