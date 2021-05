Se billedserie De nye bestyrelse i Støtteforeningen for Hirschholms Have samlet på en kold forårsdag. Fra venstre Dorte Bettina Svejstrup, Eva Ersbøll, Annemie Stege Bojer, Johanne Stege Philipsen, Maj Pagh, Charlotte Kirchheiner og Jeanne Hjort. Foto: Simon Clausen

I kamp mod nye boliger: Her vil syv kvinder skabe en park

Ny støtteforening vil puste liv i den gamle have og sikre dens bevarelse som en park efter Freja Ejendomme for to år siden luftede planer om boligbyggeri

Hørsholm - 20. maj 2021 kl. 07:31 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Museumshaven er en vigtig del af Hørsholms kulturhistorie, og vi vil gerne puste liv i den gamle og gøre den indbydende med nogle stier og bænke til ophold."

Sådan lyder det fra Hørsholmborger Maj Pagh. Hun er formand for den nystiftede "Støtteforeningen for Hirschholms Have" og en af syv lokale kvinder, der i fællesskab vil kæmpe for at bevare det kulturhistoriske område, friholde det for boligbyggeri og puste nyt liv i den gamle slotskøkkenhave, som ligger bag Hørsholms Egnmuseum, Lokalhistorisk Arkiv og de historiske kavalerboliger på Folehavevej.

"Vores formål med foreningen er at arbejde for, at museumshaven, der hørte til det tidligere Jagt- og skovbrugsmuseum, udlægges til et offentligt park- eller haveområde og udvikles videre som en smuk og rekreativ besøgshave, der kan gøre Hørsholms kulturhistorie levende," siger Maj Pagh i en pressemeddelelse.

"Vi vil - med respekt for de eksisterende kvaliteter - gerne udvikle beplantningen, så haven forener bæredygtighed og æstetik - fx. med træer som tiltrækker et rigt fugleliv og et engområde til insekterne. Og så er det selvfølgelig helt oplagt at trække på områdets fortid som nyttehave og plante flere spiselige vækster, så besøgende fx. kan plukke gamle æblesorter eller sanke urter til salatskålen," tilføjer formanden.

Foreningen ønsker på den måde at skabe et rekreativt og smukt sted, der også vil fungere som en del af den samlede fortælling om stedets tilblivelse og tradition for skov og havebrug i forening med de historiske bygninger, Slotshaven, Arboretet og et kommende oplysningsmuseum.

Truet af byggeri Den for mange borgere måske lidt hengemte museumshave kom pludselig i vælten i sensommeren 2019, da Freja Ejendomme (statens ejendomsselskab - red.) luftede en plan om at opføre boliger i haven, som et led i deres opgave med at sælge Jagt- og skovbrugsmuseet.

Det fik straks borgere og politikere til at reagere - og med et hurtigt arrangeret borgermøde blev der protesteret mod boligplanerne.

Ifølge lokalplanen må der kun opføres byggeri til museumsformål på arealet, og der har indtil nu været politisk ønske om at ændre den.

Midt i protesterne kom flere borgere til at tale sammen om, hvordan man kunne sikre havens bevarelse gennem en nænsom anvendelse af den, så den kunne glæde flere borgere.

Det blev det spæde startskud til den nye forening "Støtteforeningen for Hirschholms Have", som blev stiftet her i foråret.

I coronaens tegn blev den stiftende generalforsamling - trods blæst, kulde og regnbyger - afholdt udendørs i en privat have, hvor syv medlemmer blev valgt til bestyrelsen.

Næste skridt er nu at finde ud af, hvordan det kan sikres, at haven kan udlægges til offentligt parkområde, friholdt for byggeri. artikel fortsætter under foto...

I 2019 blev der indkaldt til borgermøde om Freja Ejendommes planer om at opføre boliger i museumshaven. Mange interesserede borgere mødte frem, hvor de fik at se, hvor de mulige boliger skulle placeres. Foto: Morten Timm

FAKTA Museumshaven ligger bag Hørsholm Egns Museum, Lokalarkivet og Kavalerboligerne, der har adresse på Folehavevej.

Haven er en del af det kulturhistoriske område omkring det tidligere Hirschholm Slot, og den rummede i sin tid en køkkenhave, som forsynede slottet.

Senest har den tilhørt Jagt- og skovbrugsmuseet, men efter museets lukning har der fra statens ejendsomsselsksab Freja været spekuleret i at opføre 32 nye boliger.

Støtteforeningen for Hirschholm Haves formål er at arbejde for, at museumshaven skal udlægges til et offentligt park- eller haveområde og udvikles videre som en smuk og rekreativ besøgshave for Hørsholms borgere. Støtte fra landskabsarkitekt Støtteforeningen oplyser, at de har haft besøgt af landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen fra Landsforeningen for bygnings- og landsskabskultur.

Hun har besigtiget museumshaven udtaler i en pressemeddelelse, at "landforeningen er overbevist om områdets kulturhistoriske og rekreative værdi og dets betydning for kommunens borgere".

"Vi anbefaler, området bør udlægges til offentligt parkområde, friholdt for byggeri," siger hun.

Da Jagt- og skovbrugsmuseet blev nedlagt i 2016 forsvandt også et vigtigt socialt samlingssted i kommunen.

Socialt samlingssted Charlotte Kirchheiner har sammen med resten af støtteforeningen en drøm om, at Hirschholms Have (museumshaven) blev stedet, hvor folk mødtes om en community garden, farmers market, historiske arrangementer eller frøbyttedage.

"Hvis vi som borgere i Hørsholm skal føle et fællesskab med hinanden, er det vigtigt at bevare små åndehuller i byen, hvor vi kan samles på tværs af alder og profession. Stærke lokalsamfund kræver, at vi rent fysisk møder hinanden og finder en anledning til at føle os forbundet med hinanden," siger Charlotte Kirchheiner, der sidder i Hørsholm Kommunalbestyrelse for Konservative, men er gået ind i støtteforeningen som privat Hørsholmborger.

Tænker på biodiversitet En anden væsentlig motivation for foreningens stiftere er samtidig, at haven skal inspirere til mere bæredygtig dyrkning af de private haver.

"Vi befinder os i både Danmark og internationalt midt i en meget alvorlig biodiversitetskrise, hvor vi mister arter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie. Private haver udgør en stor andel af Hørsholm Kommunens grønne arealer, og der er derfor et meget stort potentiale i at private haveejere erstatter plæner og belægning med bæredygtige beplantninger. Håbet er, at Hirschholms Have kan inspirere haveejere til at dyrke mere vildt og insektvenligt, siger en anden medstifter Johanne Stege Philipsen.

Støtteforeningens nye næstformand Annemie Stege Bojer er netop flyttet til Hørsholm med sin familie og er blevet nabo til museumshaven.

"Det er vigtigt at bevare de grønne åndehuller i byen. Det var den væsentligste årsag for os for at flytte til Hørsholm, at vores børn kunne komme ud og få græs under fødderne og jord under neglene," siger hun.

Interesserede borgere vil i nær fremtid kunne hente mere information om den nye støtteforening på deres hjemmeside: hirschholmshave.dk

I tiden med Hirschholm Slot fungerede haven som slottets køkkenhave. I dag er den groet mere til med høj bevoksning. Foto: Morten Timm

