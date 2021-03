Se billedserie Foran den verdenskendte forfatterindes grav står Boganis Bænk. Her kan man sidde og nyde naturen, historien og fuglenes lyde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

I fuglereservatet smelter naturen og kulturen sammen

Bag Karen Blixen Museum Rungstedlund ligger et fuglereservat, som gennem mere end 60 år er blevet plejet efter den verdenskendte forfatterindes forskrifter. Her kan man trække vejret frit og dykke ned i historien på én og samme tid.

Hørsholm - 28. marts 2021

Man skal ikke gå mange minutter fra Karen Blixens hoveddør, før man finder sig stående foran det 300 år gamle bøgetræ, som forfatterinden selv ligger begravet under. Et stenkast derfra finder man Ewalds Høj, opkaldt efter den danske digter og dramatiker Johannes Ewald, hvor Karen Blixen selv tilbragte mange stunder med en cigaret mellem fingrene og udsigt over det dengang ubebyggede Rungsted og bølgerne i Øresund.

Her vokser naturen frit, og falder et træ, får det lov til at ligge netop dér, hvor det er væltet.

Artiklen fortsætter under billedet.... Når foråret for alvor tager fat, vil man dårligt kunne se andet end den hvide bro. Her vokser naturen nemlig frit. Foto Kenn Thomsen

I Karen Blixens baghave, fuglereservatet bag Rungstedlund, bliver buske og træer nemlig hverken trimmet eller beskåret, og sådan har det været gennem de sidste 60 år. Her smelter naturen og kulturen sammen, og bøgebladene over forfatterindens grav fortæller ligesom gravstedet selv historien om en af Danmarks fremmeste forfattere og hendes kærlighed til naturen.

- I fuglereservatet møder man kulturen. Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, købte området i sin tid og havde det som sit personlige domæne. Han opdrog sine børn til at færdes i naturen, og det gjaldt især Karen Blixen, som var dybt fascineret af at gå lydløst i naturen for ikke at forstyrre og for at følge dyrelivet. For Karen Blixen var det et element i jagten at være lydløs i naturen, og det var her, hun fandt kimen til sin fascination af jagten, som hun senere dyrkede i Afrika. Det var også her, hun fik sin kærlighed til naturen.

Ordene kommer fra Elisabeth Nøjgaard, der er direktør på Karen Blixen Museum Rungstedlund.

Artiklen fortsætter under billedet.... Elisabeth Nøjgaard er museumsdirektør på Karen Blixen Museum Rungstedlund. Her sidder hun på Nattergalebænken i fuglereservatet bag museet. Foto: Kenn Thomsen

Fra hendes kontor har man direkte udsigt til fuglereservatet, der siden 1958 har været passet efter helt særlige forskrifter.

- Sin kærlighed til naturen udlevede Karen Blixen hele livet, og det kulminerede i hendes sene år, da hun var omkring 70 år. Hun havde ikke nogle børn og derved ingen arvinger, så spørgsmålet var, hvad der skulle ske med området omkring Rungstedlund. Hun besluttede at donere området til en fond, så jorden kunne være til glæde for alle danskere, forklarer Elisabeth Nøjgaard og fortsætter:

- Hun besluttede, at området skulle være et fuglereservat - et paradis for fugle - og et åndehul for mennesker. Der er en bronzealderhøj i området, Ewalds Høj, hvor der er rejst et mindesmærke for den danske digter Johannes Ewald, og Karen Blixen placerede sit gravsted her, som hun selv var med til at planlægge. Hun tilrettelagde området, så naturen blev bevaret, og derfor er området næsten blevet et kunstværk i sig selv, siger museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard.

På opdagelse i litterauren Mens området i sig selv repræsenterer en sammensmeltning af kultur og natur, ligger det samtidig bag et museum, og derfor sniger der sig gerne lidt ekstra kultur ind i fuglereservatet.

Karen Blixen Museum Rungstedlund har således fået sat 12 grønne bænke op i området, som både giver mulighed for et hvil og anledning til at dykke ned i Karen Blixens forfatterskab.

- For at sikre, at der er udvalgte steder, hvor man kan nyde naturen, er der blevet opsat 12 grønne bænke i fuglereservatet efter Karen Blixens død.

Artiklen fortsætter under billedet.... Karen Blixen ligger selv begravet under et 300 år gammelt bøgetræ i Fuglereservatet. Foto: Kenn Thomsen

Bænkene har fået navne, som er med til at fortælle en del af Karen Blixens historie. Bænkene har enten navn efter fugle eller efter personer, som havde en relation til Karen Blixen, fortæller Elisabeth Nøjgaard. Hun forklarer samtidig, at navnene på de grønne bænke er nøje udvalgt til at fortælle dele af forfatterindens historie.

- Foran hendes gravsted står Boganis bænk. Boganis var hendes elskede far, som hun mistede som 10-årig, da han tog sit eget liv på tragisk vis. Han blev kaldt Boganis, fordi han boede knap fire år blandt indianere i Wisconsin og her fik kælenavnet, som betyder lille hasselnød. For nylig har vi sat QR-koder op på nogle af bænkene, som er en forløber til et større projekt, som bliver lanceret til sommer. Projektet hedder »danske digterruter«, hvor vi i naturen giver introduktioner til Blixens litteratur gennem levende, dramatiserede lydklip, siger hun.

For at høre om Karen Blixen, skal man scanne koderne på bænkene, og så kan man høre lydfortællingerne. Der er fem nu, og når museet er færdige med projektet, vil der være ti. Der vil også blive lavet en lille guide, som vil blive uddelt gratis, når museet åbner igen. Man kan høre lydfortællingerne, mens man sidder på en af bænkene, eller mens man går gennem fuglereservatet.

Området er - efter Karen Blixens ønske - altid åbent for offentligheden. Klik på billedet i toppen af artiklen for at se en billedserie fra området.

