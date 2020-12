I fængsel for industrispionage mod Hørsholm-firma

I Retten i Helsingør blev den 57-årige idømt to års fængsel, ligesom han er blevet udvist af Danmark og har fået indrejseforbud for bestandig.

Alvorlig forbrydelse

"Jeg er meget tilfreds med dommen og kan konstatere, at retten er enig i Nordsjællands Politis vurdering af, at den tiltalte i det væsentligste er skyldig i den rejste tiltale. Ligesom retten er enig i, at forsøg på videregivelse af forretningshemmeligheder med risiko for store skadesvirkninger, som i denne sag, er en meget alvorlig forbrydelse, der skal straffes med fængsel i to år," udtaler specialanklager Robert Hansen fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.