To gange har en 54-årig mand fra Hørsholm siddet på anklagebænken for pædofili. Efter den første dom på to års ubetinget fængsel måtte sagen gå om på grund af inhabilitet, og nu er han 14 måneder senere blevet dømt halvandet års ubetinget fængsel for at foregrebet sig på sin daværende kæreste to piger.

Send til din ven. X Artiklen: I fængsel for at misbruge kærestens børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I fængsel for at misbruge kærestens børn

Retssag mod Hørsholmborger for sexovergreb på to piger måtte gå om. Det har udløst strafrabat. Alligevel er dommen anket

Hørsholm - 25. september 2020 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En 54-årig mand fra Hørsholm skal 1½ år i fængsel efter han er blevet dømt for pædofili mod sin tidligere kærestes to mindreårige døtre.

Læs også: Ældre bilist sendte cyklist i asfalten

En domsmandsret i Retten i Helsingør fandt manden skyldig i at have forgrebet sig på de to piger, der begge var under 12 år, da misbruget begyndte. Den yngste otte år.

Han er dømt efter for 'andet seksuelt forhold end samleje' og for at have blufærdighedskrænket de to søstre.

Fortalte det til sin mor De seksuelle overgreb foregik henholdsvis under ferier og i hans eget hjem, når han var alene med dem. Der var tale om beføling uden på og under tøjet.

Misbruget blev afdækket efter den ældste pige som 13-årig i efteråret 2018 begyndte at tage afstand fra den 54-årige, og da moren gik hende på klingen, fortalte hun om episoderne, der for hendes vedkommende havde stået på i perioden fra august 2016 til april 2018.

Det førte 1. november 2018 til anholdelse af den dengang 53-årige Hørsholmborger, som sad varetægtsfængslet i en måned, hvorefter sagen kom for byretten i sommeren 2019.

To retssager Her blev han idømt to års ubetinget fængsel for overgrebene samt sendt i sexologisk og psykiatrisk behandling, men sagen måtte gå om, fordi en af domsmændene viste sig at være inhabil.

På grund af de 14 måneder ekstra det har taget at få afsagt en ny dom valgte dommeren at give en strafrabat på seks måneder til nu 1½ års ubetinget fængsel.

Ifølge domsbogen ved den første retssag kunne den nu pædofildømte ikke erkende grovheden i sigtelserne, men vedgik at have optrådt grænseoverskridende.

Lige fra starten har sagen været kørt for lukkede døre med navneforbud og senest med referatforbud af både anklager og forsvarers afsluttende procedurer.

Indrømmede ti overgreb Under den netop overståede retssag har han - ifølge dommerens begrundelse for dommen - 'indrømmet ti seksuelle overgreb eller krænkelser' mod den ældste af pigerne. Det fremgår af Ekstra Bladet, som var det eneste medie, der var tilstede i retten.

"De havde tillid til dig, og den udnyttede og misbrugte du," sagde dommeren ifølge Ekstra Bladet.

Udover fængselsstraffen skal den dømte betale de to søstre henholdsvis 45.000 og 15.000 kroner i erstatning samt sagens omkostninger.

Anket til landsretten Han har efterfølgende anket dommen til Østre Landsret, hvor han ønsker frifindelse for den del af forholdene, han ikke har erkendt. Hvad det præcis omfatter oplyses ikke på grund af den mørklægning, der har været lagt over sagen.

relaterede artikler

Mand vækket af lommelygte og overfaldet af indbrudstyve 22. september 2020 kl. 11:30