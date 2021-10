I myldretiden belaster bilture på under to kilometer Usserød Kongevej. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: I cyklernes by vælger de bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I cyklernes by vælger de bilen

Hørsholm er landets bilistby nummer ét og vil have flere borgere ud af den firhjulede. Spild af tid og penge, siger kritiker

Hørsholm - 13. oktober 2021 kl. 09:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm vil gerne være cyklernes by, men er i virkelighed en førende bilby med trafikpropper og højt CO2-udslip til følge.

Det problem vil kommunen angribe med analyser, undersøgelser, adfærdskampagner og information, med det mål at få flere af de bilglade Hørsholmborgere op på cyklen.

Det fremgår af kommunens Mobilitetsplan, som kommunalbestyrelsen flertal konfirmerede forleden. Planen byder på 16 aktiviteter og tiltag for sammenlagt 16 millioner kroner, som skal fremme gang- og cykeltrafik, kollektiv trafik og skift mellem transportformer og øge fremkommelighed på de primære veje.

Førende bilistby Der følger dog ikke en samlet pose penge med til planen: Hvert enkelt forslag til, hvad der skal til for at hive Hørsholm ud af sit motor- eller eldrevne køretøj over de næste fire år, skal nemlig vedtages politisk i den kommunalbestyrelse, der skal i arbejdstøjet efter kommunalvalget den 16. november. Og det er lige fra en 'systematisk inspektion' af cykel- og gang­stier til 100.000 kroner for at udpege steder der trænger til udbedring og bedre lys på cykel- og gangstier til en investering i Hørsholm-delen af superscykelstien mellem Espergærde og Holte til 11 millioner kroner.

Masser af biler Mobilitetsplanen er blevet til på et bagtæppe af, at der er masser af biler i Hørsholm.

FAKTA 89 procent af Hørsholms husstande har en bil

60 procent af Hørsholms familier med børn har to eller flere biler

43 procent af korte ture i bil er ærindeture, 41 fritidsture.

86 procent bruger bilen, når de skal køre længere væk end til nabokommunerne

60 procent af børnene går eller cykler i skole, 35 procent bliver kørt i bil

10 procent eller færre borgere over 29 år bruger tog og/eller bus til at transportere sig

Der kører 15.000 biler på Usserød Kongevej på et gennemsnitsdøgn. Det vil stige til 17.500 biler

20 procent af bilerne på Usserød Kongevej kører ture på under to km i myldretiderne I skarp konkurrence med nabokommunerne Rudersdal og Fredensborg er Hørsholm kommunen med flest biler pr. familie. Alle tre kommuner ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet, hvilket gør Hørsholm til landets førende bilistkommune.

Det her skal der til Og de bruger den flittigt. Også til korte afstande, viser mobilitetsplanen: Eksempelvis viser en detaljeret analyse, at ca. hver femte bil, der kører på den belastede Usserød Kongevej i myldretiderne, kører en tur på under to kilometer.

- Det understreger, at trængslen kan mindskes ved at korte lokale bilture erstattes af ture på for eksempel cykel, lyder det tørt i mobilitetsplanen.

Det kan en øget brug af kollektiv trafik - eller en kombination af forskellige trafikformer, for eksempel cykel og tog/bus - også bidrage til. For når Hørsholmborgerne skal ud af kommunen, dominerer bilen: Otte ud af ti hopper i den i stedet for i en bus eller et tog.

Internt i kommunen spiller cyklen og gåben en større rolle: 56 procent napper bilen, 42 procent går og cykler. De sidste to procent kører i bus.

Hvad skal der så til for at ændre det mønster?

Gælder det om at få Hørsholm op på cyklen og hen til toget, så skal der være gode forhold, så man kan parkere sin cykel.

Og i en by, hvor der ingen steder er længere end ca. to kilometer til en togstation, skal den kollektive trafik til og mellem stationerne forbedres.

Skal man have bilerne væk fra vejene, skal der vises vej til ledige p-pladser, og der skal være god information om, hvor man finder en cykelsti.

Mobilitetsplanen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 27. september af et flertal med 15 fra Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale mod to fra SocialKonservative (SK) og Liberal Alliance (LA).

Spild af penge De gav planen nogle kritiske ord med på vejen. Eksempelvis mener Thorkild Gruelund (SK) ikke, at der er grund til at give penge ud til en rapport, der fortæller, hvad man har vidst i årevis: At der om eftermiddagen er meget trafik på Usserød Kongevej.

- Spild af penge. For meget snak, ingen løsninger, lød det protokollat han ønskede at fastholde i referatet.

For lidt fremkommelighed Heller ikke LA's Jakob Nybo er tilfreds. Han mener ikke, at det er en plan.

- LA ønsker en mobilitetsplan, som løser de væsentligste udfordringer for særligt bilister i Hørsholm, som dagligt desværre spilder masser af tid i kø på bl.a. Usserød Kongevej og Rungstedvej, samt muligheden for trafik ad Stampevej ud til en udvidet Isterød rundkørsel. Det har den fremlagte plan ikke. Den har mere karakter af en rapport end en plan og indeholder for få konkrete løsninger og få megen adfærdspåvirkning, mener Jakob Nybo.

Venstre stemte for, selv om Anne Ehrenreich på partiets vegne efterlyste mere om fremkommelighed i planen.

- Mobilitet er ikke det samme som fremkommelighed. Jeg synes, man skulle have gravet et spadestik dybere i forhold til fremkommelighed, lød kritikken fra Anne Ehrenreich.

Hun er dog enig i mobilitetsplanens overordnede sigte.

- Flere skal stille bilen, og jeg opfordrer til at overveje det. Børnene kunne også cykle lidt mere, mener Venstrekvinden.

relaterede artikler

Nyt forsøg: Derfor er der pludselig løbehjul på station 05. oktober 2021 kl. 16:25

DEBAT: Gør noget for trafiksikkerheden ved skolerne 17. august 2021 kl. 09:19