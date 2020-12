I aften drøftes Hørsholms fremtid: Deltag i online borgermøde

Du kan være med til at sætte dit præg på Hørsholmstrategien ved at deltage i online borgermøde i dag onsdag mellem kl. 18-20.

I sommeren 2020 vedtog kommunalbestyrelsen Hørsholmstrategien, der med temaerne børneliv, byliv og bæredygtighed sætter en retning for byens udvikling i et 12-årligt perspektiv.

”Jeg håber at rigtig mange borgere har lyst til at deltage i borgermødet, hvor Kommunalbestyrelsen præsenterer Hørsholmstrategien. Særligt ser jeg frem til at få borgernes indspark til, hvad vi skal have fokus på, når vi skal arbejde med strategien og udvikle byen i de kommende år,” siger Borgmester Morten Slotved.

PROGRAM FOR BORGERMØDE Kl. 18 Velkomst v/Morten Slotved

Præsentation af strategien v/Kommunalbestyrelsen

Hvad skal vi bruge strategien til fremadrettet v/Morten Slotved

Hvordan afspejler strategien sig i budget 2021 v/Morten Slotved

Pause

3 workshops om henholdsvist børneliv, byliv og bæredygtighed

Opsamling på workshops

Kl. 20 Tak for i aften v/Morten Slotved



Tilmeld dig til borgermødet Tilmeld dig til borgermødet HER

Sådan tilmelder du dig

Det er nemt at tilmelde sig til borgermødet, der foregår online over Micorsoft Teams.

Tilmeld dig HER - hvor du efterfølgende får tilsendt et link.

For at tilgå mødet, anbefaler Hørsholm Kommune, at du har en stabil internetforbindelse og bruger Chrome browseren.