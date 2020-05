Hørsholm Idrætspark har, for at give flest muligt mulighed for at dyrke idræt, kridtet banerne op som 5-mandsbaner. Hvor der før var 10 fodboldbaner, er der nu mere end 20 baner. Foto: Lars Sandager Ramlow

I Hørsholm kridtes banen op

Fodboldforeninger i hele landet, herunder Hørsholm-Usserød Idrætsforening, der i daglig tale kaldes HUI, har den 7. maj fået lov at komme på græs igen, hvis de vel at mærke følger en række retningslinjer, så genåbningen sker forsvarligt og sikkert for sundheden.

Åbningen sker som led i 2. fase af genåbningen af Danmark og indebærer, at klubberne sikrer, at der maksimalt er ti personer samlet af gangen, at alle holder to meters afstand, og at klubhuse og omklædningsrum fortsat holdes lukket. I Hørsholm Idrætsparks har man derfor tirsdag været i fuld gang med at kridte banerne op til 5-mandsbaner, så de er klar til brug efter de nye retningslinjer.

- Børnene og trænerne er klar. De får udleveret væsentligt færre materiale til træningen end normalt. Det kommer til at foregå med nogle ganske få kegler, hvor hvert barn får en bold hver. Hvert hold får derfor ni bolde, en flaske sprit og nogle kegler. Vores sportschefer har sammensat nogle programmer, så der kan trænes med færre materialer. For os handler det om, at børnene igen kan mødes på banerne og se deres kammerater, tilføjer Katja Loran.

Katja Loran fra HUI fortæller samtidig, at børnene virkelig glæder sig til at komme ud på græsset igen. Selvom klubben har gjort sit for at aktivere de unge spillere under karantænen, har der alligevel været få, der ikke kunne holde sig væk fra boldbanerne.

- Børnene har været meget interesserede i at komme tilbage til træning. Vi har prøvet via de sociale medier at lave træningsprogrammer, og de har haft forskellige udfordringer, men man har stadig kunne mærke, at de savnede at komme ud på banerne. Selvom Idrætsparken har været lukket ned, har der været en lille smule aktivitet, men så har vi været ude og meddele, at det skulle stoppe, fortæller hun.

- Vi glæder os rigtig meget til at se børnene igen, og vi glæder os over, at vi kan give dem muligheden for at komme ud og brænde lidt krudt af igen - det tror jeg også, at forældrene synes er dejligt, lyder det fra bestyrelsesmedlemmet med et grin.

DBU har for få dage siden udsendt et notat om, hvordan fodboldtræning bør foregå på nuværende tidspunkt.

- DBU er nu klar til at åbne for at spille fodbold på tværs af hele landet, alle aldre og niveauer. Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber glæde og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte, skrives det blandt andet, ligesom der gives konkrete vejledninger til, hvordan træningen kan afvikles både før, under og efter.

Ifølge DBU skal man under selve træningen følge følgende punkter: