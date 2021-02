Se billedserie Grønne omgivelser vil også snart sætte rammerne for Jans arbejdsliv, når han til foråret tiltræder stillingen som centerchef for det nye Plantoramacenter i Hørsholm. Pressefoto.

Hvorfor ikke holde koncert i et plantecenter?

Den kommende centerchef for det nye Plantoramacenter i Hørsholm vil skrue op for den sanselige oplevelse i centeret.

Udelivet er plantet dybt i 47-årige Jan Stavnskær Sørensens sind. Naturens lyde, farver og dufte dyrkes i fulde drag i og omkring hans fødeby, Lyngby, hvor han i dag er bosat med sin kone og datter. Grønne omgivelser vil også snart sætte rammerne for Jans arbejdsliv, når han til foråret tiltræder stillingen som centerchef for det nye Plantoramacenter i Hørsholm.

- Oplevelsen er det, som jeg husker bedst efter et besøg i et Plantoramacenter. Jeg husker duften af blomster og fiskene i vandet, og de stimuli af sanserne betyder meget for mig. Som centerchef vil jeg lægge stor vægt på at skabe en unik sanselig oplevelse for de gæster, der besøger centeret i Hørsholm, siger Jan Stavnskær Sørensen.

Med baggrund i hans erfaring inden for ledelse i detailbranchen, et godt kendskab til Plantorama og en passion for naturlivet vil han bidrage til at gøre centeret i Hørsholm til det fortrukne i Nordsjælland ved at give kunderne nogle særlige oplevelser.

- I Hørsholm vil vi vise kunderne noget nyt, noget der går lige til kanten. Der er allerede mange idéer i spil. Jeg kan for eksempel ikke se, hvorfor det ikke skal være muligt at afholde intimkoncerter i centeret. Det er en oplagt måde at udnytte den restaurant på, der kommer til at være i centeret i Hørsholm, siger den kommende centerchef.

Kender Hørsholm Succeskriteriet for Jan Stavnskær Sørensen er opnået, hvis kunderne i området opfordrer hinanden til at besøge centeret på baggrund af den gode oplevelse. Og det har han høje forventninger til, at han kan opnå i Hørsholm, hvor han er lokalkendt og har erfaring med borgerne fra sine tidligere stillinger i detailbranchen.

- Jeg har gode og positive erfaringer med de kunder, der er i området i og omkring Hørsholm. Med det kendskab kan jeg bidrage med en stor forståelse for de forventninger, de har til både produkter og oplevelse. Ikke mindst kan jeg bidrage med en kækhed og frækhed i forhold til at vise kunderne noget andet, end de normalt vil se i Hørsholm, siger Jan Stavnskær Sørensen.

Plantorama indtager Hørsholm: Her bygger de nyt plantecenter 18. januar 2020 kl. 09:00