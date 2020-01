»Hvis ikke vi gør noget, er vi væk om 30 år«

Henrik Klitgaard supplerer:

- Det er en udvikling, som vi godt kan vende, og det synes jeg faktisk, at PH Park er et fremragende eksempel på. Vi har vedtaget i kommunalbestyrelsen, at vi skal arbejde på at lave studieboliger, og det er også et udtryk for, at vi gerne vil have flere unge mennesker til. Når vi snakker studieboliger, er der mange, der tror, at vi prøver at være socialt ansvarlige. Det handler det slet ikke om. Det handler om, at vi dybest set har læst på lektien og fundet ud af, at man er mere tilbøjelig til at vende tilbage til den by, man har studeret i, end man er til at flytte et nyt sted hen. Det er simpelthen et udtryk for ansvarlig økonomisk politik, når vi vil have dem, der har boet i studieboligerne, tilbage til byen, når de er færdiguddannede og har fået et godt job.