Hvem bor egentlig i Fuglsanghus?

Hørsholm - 27. marts 2020

Mens det oprindeligt var dronningens slotsgartner, der boede i Fuglsanghus, er kunsten siden flyttet ind. Vi ser nærmere på huset og de to foreninger, der fylder det op med kunst.

Fuglsanghus, som oprindeligt blev kaldt »Slotsgartnerens Hus« blev opført i 1760'erne.

Bygherren var Johann Tobias Pflügger, der var slotsgartner for enkedronning Sophie Magdalene på Hirschholm Slot. »Slotsgartnerens Hus« blev bygget i det gamle Hirschholms centrum på det sted, hvor man i dag finder det store lyskryds mellem Kammerrådensvej, Gl. Hovedgade og Rungstedvej. Huset har gennem årene haft mange forskellige ejere, og i 1930'erne boede rutebilejer Wissing i huset. Det var ham, der gav det navnet Fuglsanghus.

I 1964 blev Fuglsanghus købt af Frederiksborg Amt, da det lå i vejen for en planlagt vejgennemføring. Det nye vejanlæg trak ud, og i mellemtiden blev der skaffet penge til et bevaringsprojekt. Det betød, at Fuglsanghus nøje blev opmålt, blev revet ned, og i 1980 kunne Fuglsanghus genåbne på sin nuværende placering i Gammel Hovedgade 2. Med til den nyere historie om Fuglsanghus bør tilføjes, at den skulptur, der står ved indgangen til Fuglsanghus, også er blevet flyttet fra et sted i Hørsholm til et andet.

Takket være en stor indsats af Bjørn Nielsen, der var formand for den nu lukkede Mikkelborg Kunstforening, fik skulpturen i 2015 sin nuværende placering. Den 2,75 meter høje og næsten 200 kilo tung stålskulptur af cortenstål blev lavet af kunstneren Markan Christensen (1927 - 2014) og havde siden 1988 stået ved Hørsholm Sygehus hovedindgang.

Mens huset tidligere har haft flere ejere, er det de seneste år to kunstforeninger, der har brugt huset, nemlig Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening.

Aktiv Kunst er en særdeles livlig forening med mange år på bagen. Foreningen var så heldig, at man i september sidste år kunne tage den gamle politistation i Hørsholm i brug for alle foreningens aktiviteter. Frennehus, som det hedder, lægger også lokaler til andre foreninger, og her er der nu etableret en række værksteder, som normalvis summer af liv alle ugens dage. Der er maler-atelier, grafiklokale, keramikværksted, glasværksted og plads til mange flere. I Aktiv Kunst er der omkring 300 aktive medlemmer som skiftevis med Hørsholm Kunstforening udstiller løbende i Fuglsanghus. Aktiv Kunst er med til at give en masse borgere et unikt tilbud til kunstneriske frembringelser af enhver art.

Hørsholm Kunstforening er ligeledes en forening med nogle år på bagen.

Foreningen blev stiftet i 1967, og fra begyndelsen havde udstillingerne til huse i bibliotekets foredragssal under det daværende kommunebibliotek, der lå på Rungstedvej 37. Siden 1989 har Fuglsanghus dannet rammen om foreningens udstillinger.

Hørsholm Kunstforening har lige omkring 150 medlemmer. Udstillingerne i Fuglsanghus trækker et stort og engageret publikum til, og dertil kommer særlige arrangementer i forbindelse med en udstilling, ligesom en skoleordning med skolerne i området bliver brugt i høj grad.

På kunstforeningens hjemmeside www.hoersholmkunstforening.dk kan man danne sig et indtryk over de skiftende udstillinger i de senere år. Siden 2014 har Anne-Grethe Nissen været formand for kunstforeningen.