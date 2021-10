Hvad tabes materielt vindes kulturelt

En politisk katastrofe. Sådan må mange hørsholmere have følt det, da byen i forbindelse med den nye købstadslov, som trådte i kraft 1. januar 1869, gav afkald på retten til at kalde sig købstad. Godt nok havde byen været købstad langt mere af navn end af gavn - men alligevel. Nu var man kun en almindelig landkommune med et sogneråd og en sognerådsformand.

En trøst i det økonomiske mørke må det dog have været, at egnens bønder og proprietærer stadig nød godt af høje kornpriser og langsomt men sikkert var i færd med at udskifte korn med malkekøer og svin. Det gav dem en købekraft, som også må være kommet Hørsholm til gode.

Start med 600 bøger

I sommeren 1871 udsendtes en opfordring om at yde gaver i form af penge og bøger til et "Folkebibliotek for Hørsholm og Omegn", og i Hørsholm Avis 1. november 1871 kunne sognepræst Chr. Gad meddele, at biblioteket nu havde ca. 600 gode bøger af skønlitterært, religiøst, historisk og landøkonomisk indhold, som kunne lånes fra udlånet i præsteboligen - hver onsdag og lørdag eftermiddag, formedelst 3 mark årlig og 2 mark halvårlig for lånet af to bøger (en skønlitterær og en af de andre). For at tjene til det årlige kontingent, skulle en ufaglært arbejder af med 7-8 timers løn.