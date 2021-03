Der varsles ændringer for anvendelsen af Apotekertorvet. Derfor er det passende med et nyt navn. Kom med dit bud...

Hvad skal torvet hedde: Det vælter ind med forslag

Ugebladet takker for de mange gode bud og opfordrer fortsat borgerne til at byde ind med navneforslag

Hørsholm - 04. marts 2021 kl. 07:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

På Ugebladet har vi tænkt, at tiden er inde til at finde et nyt navn til Apotekertorvet ved springvandet. Dels er Hørsholm Apotek fraflyttet stedet. Dels er der politiske planer om at sætte prop i springvandet og give nye anvendelsesmuligheder til torvet.

Siden vi lancerede navne-idéen er der kommet rigtig mange bud fra borgerne - og næsten hverdag modtager nye forslag.

Vi bringer en ny række af gode navneforslag her:

Nina Curth: Jeg foreslår HØRSHOLM TORV - TORVE PLADSEN eller BYTORVET.

Søren Carlsen: Mit forslag til nyt navn er GÅGADETORVET eller DET GAMLE APOTEKERTORV.

Lone Jepson: Jeg forestår navnet GÅGADETORVET.

Sven Skov Hansen: Af de foreslåede erstatternavne til Apotekertorvet, hvoraf kun et efter min mening ramte plet, foreslår jeg hermed på baggrund af gode associationer til det smukke torv i Hillerød, at vores torv her i Hørsholm ligeledes opkaldes: TORVET. Navnet burde ikke indbyde til nogen form for misforståelser og er en enklere, kortere og måske smukkere betegnelse end mulighed nummer 2: BYTORVET.

Inga Nielsen, formand for Hjerteforeningen Hørsholm: Et nyt navn til Apotekertorvet er SLOTSTORVET eller SLOTSPLADSEN.

Karin Egede: Mit bedste bud på et nyt navn SAMLINGSTORVET, som efter min overbevisning, rent kulturelt og kommercielt lever bedst op til det man i Hørsholm Kommune gerne fremadrettet vil bruge bytorvet til. Som eksempel på en annonce: Aktiviteter på 'SamlingsTorvet' i Hørsholm Midtpunkt. Det lyder da godt...

Jan Dupont: Jeg foreslår HØRSHOLM BYTORV.

Lene J. Wennecke: DEN RUNDE PLADS (i Hørsholm).

Bernhard Gyes: Mit navneforslag er GASVÆRKSTORVET.

Henrik Bjørkman: Set i lyset af at Hørsholm Kommune har vedtaget at prøve at lave et museum med temaet Hørsholms historie, kunne navnet f.eks. være: SOPHIE MAGADALENES PLADS - STRUENSE TORV - KONG CHRISTIAN DEN 7.'S PLADS eller TUXENTORVET (efter Lorenz Tuxen fra Gøngehøvdingen og svenskekrigens tid). Men hvis man skal ned på jorden igen, kan man tage udgangspunkt i at centret kaldes Midtpunktet og pladsen ligger i det alle kalder for Bymidten, kunne disse navne måske også bruges: MIDTVEJSTORVET - CENTRUMMET - TINGSTEDET - BORGERNES PLADS - TORVESTEDET - PRANGERPLADSEN - OASEN eller ATRIUMTORVET (som ikke betyder overdækket plads).

Peter Sugar: Det nye navn kunne passende være FONTÆNETORVET eller bare VANDTORVET.

Sten Melson: Jeg vil foreslå, det skal hedde CAROLINE MATHILDE TORVET til minde om Christian den Syvendes unge, ulykkelige kone Dronning Caroline Mathilde, der havde sine lykkeligste stunder med Struensee på Hirschholm Slot. Hun lægger allerede navn til Caroline Mathilde Stien, der oprindeligt forbandt København og Hirschholm Slot, og som stadig kan findes flere steder som for eksempel ved Mathildebroen over Mølleåen og i et kryds ved Trørødvej øst for Trørød Torv. Det knytter an til Hørsholms historie og er en respektfuld anerkendelse af den vanskelige situation, Caroline Mathilde som kun 15-årig helt uforvarende blev stillet i ved hendes ægteskab med den senere sindssyge konge.

Gitte Engelsholm: Mit forslag er GÅGADETORVET. Dermed er ingen i tvivl om, hvor det er henne, nemlig på gågaden. Samtidig klinger det positivt - det er en 'gågade' nemlig. Her kan man slendre i fred for biltrafik og er tæt på forretninger. Det kan ikke forveksles med nogle af kommunens øvrige torve: Rungsted Bytorv, Bolbrotorvet, Midtpunkt. Og udenbys borgere vil nemt kunne finde frem.

Ole Christensen: Det bør naturligvis hedde PIET HEINS PLADS. Han forbinder videnskab og kultur samt folkelighed (Gruks). Samtidig giver det mulighed for nye oplevelser på torvet, ved at man finder plads til de kendte Gruks enten som skilte langs husmurene eller som skiftende billeder med tekster fra fx et butiksvindue. Samtidig kan man passende ændre cirklen (med det nedlagte springvand) til en superelipse - når man får råd. Men et navn som SUPERELIPSEN ville også flytte pladsen adskillige meter til vejrs.

Aksel Olsen: Anlæg et superelipset blomsterbed og kald torvet PIET HEIN PLADS.

Allan og Klara Isfeld-Askov: Vores bud til nyt navn til byens torv: STRUENSENSES PLADS - CAROLINE MATHILDES PLADS - KAREN BLIXENS PLADS - BLIXENS BYTORV - MIDTPUNKT TORV - GÅGADENS TORV/PLADS.

Kirsten Holmehøj: Kunne det ikke være en ide med navneforandring til byens engang største skatteborger. Altså SIMON SPIES TORV - eller blot SIMONS TORV. Den mand burde vi da hædre, var han ikke skyld i, at Trommen kunne blive en realitet.

Bente Henriksen: Jeg synes, at HØRSHOLMTORVET er et rigtig godt bud.

Lis Øbell: Det skal selvfølgelig stadig hedde APOTEKERTORVET. Det er et godt navn, og apoteket er jo kun flyttet ca. 50-60 meter ind i Hørsholm Midtpunkt. Sæt eventuelt et lille messing skilt op et passende sted, som viser apotek og en pil mod Midtpunkt. Alternativt foreslår jeg BIBLIOTEKSTORVET, da man har et fint kig hen til Hørsholm Bibliotek samt en flot og velassorteret boghandel, der netop ligger på torvet.

Aage Jørgensen: Det nye navn skal selvfølgelig være LILLETROMMEN.

Hvis du har et bud på et nyt navn til byens torv, så skynd dig at maile det til Ugebladets redaktion på ugebladet.red@sn.dk

