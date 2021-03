Foto: Morten Timm

Hvad skal det hedde: Kært torv - mange 'nye' navne

Ugebladet takker for de mange gode bud og opfordrer fortsat borgerne til at byde ind med navneforslag

Hørsholm - 11. marts 2021 kl. 16:38 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

På Ugebladet har vi tænkt, at tiden er inde til at finde et nyt navn til Apotekertorvet ved springvandet. Dels er Hørsholm Apotek fraflyttet stedet. Dels er der politiske planer om at sætte prop i springvandet og give nye anvendelsesmuligheder til torvet.

Siden vi lancerede navne-idéen er der kommet rigtig mange bud fra borgerne - og næsten hverdag modtager nye forslag.

Vi bringer en ny række af gode navneforslag her: Lisbet Hein: På den ene side af pladsen, Hovedgaden 51, ligger den flotte, gamle fabriksbygning, der var en del af Hørsholm Klædefabrik. Klædefabrikken var en stor virksomhed med mange medarbejdere, der dominerede bybilledet fra midten af 1800-tallet til lukningen i 1976. Så man kunne vælge et navn som FABRIKSTORVET - eller KLÆDETORVET. Klædefabrikstorvet er vist for kringlet. I hvert fald kunne det være godt at markere, at Hørsholm By en gang i høj grad var et industrisamfund.

Annette Skou Sørensen: Jeg synes simpelthen bare pladsen skal hedde MIDTEN. Så kan vi altid mødes på midten.

Mette Hansen: Mine bud er HØRSHOLM NYTORV eller NYTORVET.

Kirsten Hink: Jeg foreslår et banalt sigende informativt nyt navn til Apotekertovet, nemlig HØRSHOLM BYTORV. Enkelt navn. Kan det forveksles med Rungsted Bytorv. Næ, ikke hvis man benytter det fulde navn begge steder. Man bør fjerne de runde bænke og lade det være en fri åben plads med bænke i ydercirklen, i kanten. Så er der plads til fx optræden m.m. Enig i nedlæggelsen af springvandet. Lad Hørsholm Kommune få en stadsarkitekt, det er tiltrængt. Meget.

Jerry Ritz: Apotekertorvet er det navn torvet har fået i folkemunde, men har aldrig været en egentlig adresse - hverken for apoteket eller de omliggende butikker, der enten har adressen Hørsholm Midtpunkt eller Hovedgaden. Jeg syntes, at der er kommet rigtig mange gode forslag til nyt navn til torvet, men det undrer mig, at pladsens nuværende navn BIBLIOTEKSTORVET ikke er i spil. Bibliotekstorvet er den officielle postadresse/vejnavn, som forbinder Hørsholm Bibliotek/Trommen med Gågaden (Hovedgaden). Bibliotekstorvet var navnet, som torvet fik i 1988, kulturinstitutionen og torvet blev indviet med billedhuggeren Mogens Møllers skulptur af Caroline Mathilde centralt placeret mellem de tre bygningerne, der omkranser torvet. Skulpturen er siden flyttet til den anden ende af torvet for at gøre plads til en legeplads. Adressen Bibliotekstorvet har i over 30 år været registreret hos postvæsenet og på alle officielle kort som Krak, Google, DinGeo osv. og er meget vigtigt, når man skal finde frem til stedet via kort og GPS. Bør man ikke overveje at kalde torvet det, som det i forvejen hedder, nu hvor apoteket er flyttet?

Ulla Gyldendal: Jeg synes, det rette navn er KULTURPLADSEN.

Leif Bang: Jeg synes, det nye navn skal være SPRINGVANDSTORVET. Det er omkring springvand, at børn og pensionister har glæde af at samles.

Lise Herforth: Jeg foreslår USSERØD PLADS - HØRSHOLMS PLADS - USSERØDTORVET eller GÅGADE TORVET.

Judi Johnsen: Jeg foreslår eller ønsker, at der vil komme en café med udeservering, så der skabes charme, miljø og liv på torvet. Cafeen skal hedde Det gamle Apotek, og torvet skal hedde APOTEKERTORVET.

Inge Balder: Det skal da hedde JAKOBS PLADS.

Tavs Grove: Mange torvenavne er foreslået - alle relevant begrundede. Tillad mig at foreslå navnet TORVET. Jeg tror, at navnene for andre torve her i sognet må kunne leve med, at det her bare er Torvet i Hørsholm. Andre torve er jo også fine, men det her er Torvet midt i Hørsholm.

Hvis du har et bud på et nyt navn til byens torv, så skynd dig at maile det til Ugebladets redaktion på ugebladet.red@sn.dk

