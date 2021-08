Hvad ligner sig selv og hvad er ændret: Arkiv har brug for din hjælp

Se billedserie Kongevejscentret i 1974. Foto: Hørsholm Lokalarkiv

Hørsholm Kunstforening har i samarbejde med Lokalarkivet i Hørsholm sammensat en udstilling med fotos, postkort og malerier fra det gamle Hørsholm og lokalarkivet har i den forbindelse brug for din hjælp

Hørsholm - 25. august 2021

Der bliver rig mulighed for at dykke ned i gader, stræder og vejes historie, når Hørsholm Kunstforening i samarbejde med Lokalarkivet i Hørsholm inviterer til udstillingen »Hørsholm - byen og dens gader« med fotos og malerier fra det gamle Hørsholm. Udstillingen finder sted i Fuglsanghus, der ligger i Hørsholms gamle hovedgade.

Bag udstilling ligger et ønske om at skue bagud i tiden, for selvom der er sket meget siden, kan byens fortid have en betydning for fremtiden. Det fortæller Anne-Grethe Nissen, der er formand for Hørsholm Kunstforening.

- Udstillingen illustrerer, hvad der har været, som man kan sætte det op imod, hvad der. Det er vigtigt at se på, når man skal beslutte, hvad man vil bygge i fremtiden. Man skal have respekt for historie, kulturhistorie og kvalitet, når man bygger videre på en by, og det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad der var, siger hun og fortsætter:

- Der vil være malerier fra museet, 18 styks i alt, og de vil blive sat ind mellem fotografierne. Det gør udstillingen lidt mere levende, og da vi er en kunstforening, hører det sig lidt til, fortæller hun.

Sædvanligvis anvendes Fuglsanghus i Gl. Hovedgade 2 i Hørsholm til skiftende udstillinger arrangeret af Hørsholm Kunstforening og for Aktiv Kunsts medlemmer. Huset selv er dog også en del af den historie, som udstillingen fortæller. Historien om Fuglsanghus er i korte træk, at huset blev bygget 1764, »Slotsgartnerens Hus« hed det dengang, og nedtaget i 1976, hvorefter det blev genopført i årene fra 1978 til 1980.

Ved genopførelsen blev der lagt vægt på, at det i fremtiden skulle tjene kulturelle formål, og at det desuden skulle være hjemsted for Hørsholm Egns Museums arkiv. Hørsholm Egns Museum havde også kontor i Fuglsanghus, men flyttede herfra i sommeren 1984. Den aktuelle udstilling viser en række fotos fra Fuglsanghus gennem tiderne, herunder fotos fra flytningen og genopførelsen.

Lokalarkivet beder om hjælp Udstillingen er blevet t8il som et samarbejde mellem Hørsholm Kunstforening og Hørsholm Lokalarkiv, og sidstnævnte beder faktisk de besøgende om hjælp, når de kommer forbi det historieske hus. Det fortæller Hans Jørgen Winther Jensen, der er arkivleder.

- Vi vil gerne have folk til at hjælpe os med at tilføje nye oplysninger eller rette oplysninger om billederne. Derfor har folk mulighed for at få et ark, hvor de kan skrive deres kommentarer til billederne, når de besøger udstillingen. Hvis man også kan forklare, hvorfor man ved noget om billederne, er det helt perfekt. På den måde kan vi bruge udstillingen til at blive klogere på nogle af de billeder vi har i arkivet, fortæller han og tilføjer, at arkivet også gerne tager imod billeder, hvis nogen skulle have gamle fotografier af steder i Hørsholm liggende.

- Hvis nogle har gamle billeder af Hørsholm selv, som de bliver inspireret til at dele med lokalarkivet, så bliver vi mere end begejstrede for at modtage dem. Vi indsamler løbende den slags billeder, lyder det fra Arkivlederen.

Udover fotografier og malerier kommer udstillingen også til at byde på tre film, som vil blive vist i husets underetage. Her kan man se klip fra en svunden tid i Hørsholm, og selv få en fornemmelse for byen, som har været. Udvælgelsen af fotos og postkort er sket i samråd med arkivleder og museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen fra i Hørsholm Lokalarkiv, mens museumsinspektør Susan Johnsen har været behjælpelig med udvælgelsen af malerierne.

Der er fernisering lørdag den 28. august 2021 fra klokken 14.00 til 16.00. Udstillingen vises herefter fra klokken 11.00 til 16.00 fredage, lørdage og søndage til og med søndag den 3. oktober 2021.

