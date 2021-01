Fie Smith har det som andre udøvende kunstnere svært under coronakrisen. Foto: Tanja Gibson

Hvad gør sangeren når mikrofonen er slukket? Se Fies valg

"Det ligger bare i min opdragelse, at man klarer sig selv," siger musiker Fie Smith, der har fundet sin bro over coronakrisen

Hørsholm - 27. januar 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Jeg er her stadig. Som I alle ved, kan jeg ikke optræde i øjeblikket. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang når det er muligt. Jeg ser frem til at give jer alle live oplevelser igen med mine dygtige musikere ved min side. Jeg er i mellemtiden blevet poder og har podet den sidste måned. Jeg tænkte, at jeg på den måde kunne give på anden vis. Med håb om at vi snart ses midt i musikken."

Med disse ord fortæller Jazz Child Fie Smith, musiker i Hørsholm, på Facebook, sine omgivelser, at hun stadig 'er noget ved musikken', men forsøger at slå bro over den jobløse coronatid.

Udadvendt og social 47-årige Fie Smith er, som hun skriver, blevet certificeret poder hos CAPABioTech og har siden slutningen af december podet for corona både i virksomhedens testcenter og på byens plejehjem.

"Det ligger bare i min opdragelse, at man skal klare sig selv. Man finder løsninger. Jeg er et udadvendt og socialt menneske, der har skullet finde sine introverte sider på det seneste. Jeg er blevet poder, fordi jeg vil gøre noget aktivt," fortæller Fie Smith.

Fie er uddannet pædagog, men har de seneste fire år alene satset på musikken.

Jazz Child Fie Smith gør sig som poder i en tid, hvor opgaverne er væk. Foto: Fie Smith

2020 tegnede godt Efter et godt 2019 tegnede 2020 til at blive endnu bedre. Indtil den der virus kom i vejen.

"Mellem marts og august har der ingenting været. Fra 8. august og halvanden måned frem havde jeg til gengæld så travlt som aldrig før. Folk var virkelig sultne efter oplevelser. Der var jobs på spillesteder, hos private og til havefester. Fra den dag, de begyndte at snakke om nedlukning igen, sagde det bare 'slam!', og alt gik i stå," beretter Fie Smith, der dog - ved siden af de aktuelle podeopgaver - skal i pladestudiet til nogle indspilninger.

Ville ud som SOSU Fie Smith er døv på det ene øre, og ser derfor bort fra at vende tilbage til sin pædagogfaglighed i et traditionelt pædagogjob. I stedet har hun suppleret med et SOSU-grundforløb.

"Planen var sådan set at komme ud som SOSU-medarbejder, hvor jeg ved der er interesse for personer med en pædagogbaggrund. Meget af det kan jeg jo bruge som poder. Nogle er jo lidt betænkelige og bange," lyder det fra Jazz Child Fie Smith.