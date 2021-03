Nu kan du være med til at stemme på, hvad torvet ved springvandet i Hørsholm skal hedde. Foto: Morten Timm

Hvad er din favorit: Afstemning om nyt navn til torvet

Du kan stemme på et af fem navneforslag, som er de navne, fleste læsere har budt ind med

Hørsholm - 30. marts 2021 kl. 07:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Med 71 forslag fra Ugebladets læsere til at give bymidtens torv ved springvandet et nyt navn har vi nu valgt at lave en netafstemning - hvor du kan stemme på din favorit blandt fem udvalgte navne.

Af de 71 navneforslag har vi udvalgt de fem navne, og det er dem, som læsere har foreslået flest gange (Du kan se alle 71 forslag i faktaboksen nederst på denne side).

Derfor er det de følgende fem forslag, der er sat til afstemning blandt Hørsholms borgere:

1. Gågadetorvet

2. Hørsholm Bytorv

3. Apotekertorvet

4. Karen Blixen Plads

5. Bytorvet

Hvad synes du, vi skal kalde torvet med springvandet i Hørsholm bymidte efter apoteket er flyttet? 1. Gågadetorvet 2. Hørsholm Bytorv 3. Apotekertorvet 4. Karen Blixen Plads 5. Bytorvet

Politisk velvilje I sidste ende bliver det op til Hørsholm Kommune og politikerne at afgøre om torvet skal have et officielt navn efter 51 år - og over 25 år, hvor det i folkemunde er kaldt Apotekertorvet.

Formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (K) hilser idéen velkommen.

"Jeg synes, at det er positivt og en fin idé, hvis vi kan give torvet et navn. Vi har jo allerede fokus på at skabe mere liv og vækst i bymidten, og det vil et navn kunne være med til at cementere," siger Jan Klit.

Også hos Venstre er Anne Ehrenreich åben i forhold til, at torvet kan få et officielt navn.

"Hvis der er stemning og interesse for det - og det er noget, der kan fremme gågaden og være med til at trække flere folk til - vil jeg gerne støtte det," siger Anne Ehrenreich.

Hun er ligeledes medlem af Miljø- og planlægningsudvalg­et, hvor man eventuelt først skal kigge på sådan et forslag.

Her er alle navneforslag fra Ugebladets læsere Her er den komplette liste med de 71 forskellige forslag på et nyt navn til Apotekertorvet i Hørsholm, som Ugebladet har modtaget fra vores læsere.

Herfra skal der skal lyde en rigtig stor tak for alle input og jeres engagement. I parentes er angivet, hvor mange gange navnet er blevet foreslået af en borger.

Gågadetorvet (6)

Hørsholm Bytorv (5)

Apotekertorvet (5)

Karen Blixen Plads (3)

Bytorvet (3)

Torvet (3)

Hørsholm Torv (2)

Rådhustorvet (2)

Bibliotekstorvet (2)

Kulturtorvet

Sundhedstorvet

Rådhuspladsen

Centertorvet

Hirsholm Torv

Aktivitetstorvet

Borgernes Torv

Fabrikstorvet

Historiens Torv

Handlens Torv

Oplevelses torv

Vores torv

Markedspladsen

Torvepladsen

Det Gamle Apotekertorv

Slotstorvet

Slotspladsen

Samlingstorvet

Den Runde Plads

Gasværkstorvet

Sophie Magadalenes plads

Struense Torv

Kong Christian den 7.’s plads

Tuxentorvet

Midtvejstorvet

Centrummet

Tingstedet

Borgernes Plads

Torvestedet

Prangerpladsen

Oasen

Atriumtorvet

Fontænetorvet

Vandtorvet

Caroline Mathilde Torvet

Piet Heins Plads

Superelipsen

Piet Hein Plads

Struensenses Plads

Caroline Mathildes Plads

Blixens Bytorv

Midtpunkt Torv

Gågadens Torv

Gågadens Plads

Simon Spies Torv

Simons Torv

Hørsholmtorvet

Lilletrommen

Fabrikstorvet

Klædetorvet

Midten

Hørsholm Nytorv

Nytorvet

Kulturpladsen

Springvandstorvet

Usserød Plads

Hørsholms Plads

Usserødtorvet

Jakobs Plads

Folkekulturtorvet

Multikulturtorvet

Myretuen

Bogtorvet

