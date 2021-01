Er du glad for dit hjem, så stiger humøret måske yderligere et par grader, når du får at vide, at et standardhus i Hørsholm er steget i værdi med 581.496 kroner i løbet af et år fra december 2019 til december 2020. Modelfoto Foto: Gorodenkoff Productions OU/Gorodenkoff - stock.adobe.com

Husejere henter kæmpe gevinst: Så meget har du tjent i 2020

Coronakrisen har på ingen måde sat en dæmper på boligmarkedet. Tværtimod. Heller ikke i Hørsholm, der er i top fem over værdistigninger

Hørsholm - 14. januar 2021 kl. 12:09 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

2020 har på mange områder været et kriseår. Men ikke på boligmarkedet. Her har der nærmest været fest med store pris- og værdistigninger i det meste af landet.

Husejerne i Hørsholm kan nemlig se tilbage på corona-året og noterer sig, at et standard hus er blevet hele 581.496 kroner mere værd, således at det sælges for 4,87 millioner kroner.

Det fremgår af helt nye tal fra Boligsidens Markedsindeks, hvor Hørsholm Kommune kommer ind i top 5 over de største værdistigninger på boligmarkedet. Kun overgået af København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk, hvor der i sidstnævnte kommune er værdistigning på 913.198 kr for en standard bolig i 2020.

Ikke småpenge Ifølge Boligsidens Markedsindeks er standardhuset steget minimum 250.000 kroner i værdi i løbet af 2020 i hele 25 kommuner i forhold til 2019.

Kvadratmeterprisen i Hørsholm er i 2020 steget med 4.154 kroner fra 30.647 i 2019 til nu 34.801.

"Det er ikke småpenge, vi taler om. Ser vi på Lyngby-Taarbæk Kommune, som topper denne opgørelse, betalte man i december 2019 cirka 5,1 millioner kroner for et hus på 140 kvadratmeter. I december 2020 er prisen steget til 6 millioner kroner. Dermed er der på blot ét år optjent lidt mere end 900.000 kroner i friværdi. Det er mere, end hvad man betaler for hele standardboligen i Lemvig, Morsø eller Tønder," fortæller Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Stikker af i toppen Til sammenligning var prisen i december 2019 for et standardhus 4.290.593 kroner, og nu kan det sælges for 4.872.089 kr, hvilket altså øger friværdien med over en halv million for husejerne i Hørsholm.

I Gentofte er kvadratmeterprisen steget fra 47.092 kr. i december 2019 til 52.996 kr i december 2020. Et standardhus er her steget fra 6.592.865 kr. til 7.419.460 kr. Et øget friværdi på 826.595 kr på et år.

København indtager tredjepladsen med kvadratmeterstigning fra 38.948 kr. til 42.383. Det giver en friværdi på 621.001 kroner for et standardhus, der i hovedstaden nu står til 6.073.674 kr.

Langeland overrasker Største overraskelse skal nok findes i Langeland Kommune, hvor standardhuset nu koster knap 300.000 kroner mere end i december 2019, oplyser Birgit Daetz fra Boligsiden.

Hun forklarer blandt andet stigningen med at flere købere ønsker at bosætte sig i yderkommuner, hvor de får mere hus for pengene, ligesom der i netop Langeland Kommune også er solgt flere huse med flexboligstatus, så de dermed også kan anvendes som sommerhus.

Samlet er der 76 kommuner, hvor prisen på standardhuset er steget i 2020, imens prisen er faldet i 19 kommuner. I de resterende 4 kommuner, har der ikke været et tilstrækkeligt antal handler til at beregne statistik.

