BRT bussen er en slags letbane, der for Hørsholms, Fredensborg og Rudersdal kommuners vedkommende kan lægges på den rute, bus 150s betjener i dag. Foto: Cowi/Aalborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Hurtigbusser har noget kommuner meget gerne vil have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtigbusser har noget kommuner meget gerne vil have

BRT-busserne er grønne og hurtige - og så kan de hjælpe kommuner som Hørsholm med at udvikle byen

Hørsholm - 16. december 2020 kl. 17:17 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En hurtigbus mellem Kokkedal Station og København kan blive en både miljørigtig, hurtig og komfortabel afløser for den populære bus 150S. Det vil kræve store investeringer i kommunen, men vil i tilgift give Hørsholm bedre muligheder for at byudvikle.

Det er de perspektiver, der nu får Hørsholm Kommune til at melde sin interesse for at få stoppesteder på en kommende BRT-buslinje (BRT står for Bus Rapid Transit) på en strækning, der stort set svarer til den linje 150S kører i dag.

Let bane i busform Baggrunden er, at transport- og erhvervsministeren har sat en forsøgsordning i gang med BRT-busser, der er en slags letbane i busform, der primært kører i egen bane og prioriteres i forhold til anden trafik.

Ud over at BRT-busserne er grønne og bidrager til reduktion af CO2, er de også hurtige: Beregninger, som trafikselskabet Movia og Hørsholm Kommune har fået lavet, viser, at der kan skæres 16 procent af køretiden mellem Hørsholm og København. Busserne vil ifølge samme beregninger tiltrække 22 til 27 procent flere passagerer og dermed lokke flere mennesker fra biler over i en mere klimavenlig kollektiv transport.

Princip som sidegevinst En ganske interessant sidegevinst for Hørsholm er så, at et stoppested på Usserød Kongevej ved Hørsholm Midtpunkt vil kunne give bymidten status af at være stationsnær, som er en forudsætning for at realisere drømmen om blandt andet et nyt rådhus i bymidten.

En offentlig arbejdsplads af regional betydning skal ifølge stationsnærhedsprincippet ligge mindre end 1,2 km fra en togstation. Da både Rungsted Kyst Station og Kokkedal Station ligger mere end 1,2 km fra bymidten, har kommunen måttet kæmpe for en dispensation for at komme videre med rådhusplanerne.

Partifælle gav en hånd Borgmesterens partifælle, den daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov, kom til undsætning i begyndelsen af 2019 med en ændring i 'Landsplandirektiv for byplanlægning i hovedstadsområdet'. Hørsholm fik de facto dispensation ved at skrive i direktivet, at arbejdspladser af lokal betydning er undtaget af stationsnærhedsprincippet.

Flere fluer med et smæk BRT-linjen er for kommunen "en mulighed for at slå flere fluer med ét smæk. Dels kan der skabes en attraktiv forbindelse fra bymidten til København, hvorved trængslen på vejene imødegås, der opnås stationsnærhed i bymidten, som giver bedre mulighed for udvikling af en attraktiv bymidte, og løsningen kan bidrage til et bedre klimaaftryk ved brug af miljøvenlig transport. Med en detailhandel under pres, og med et ønske om at byfortætte, skabe tryghed og inkluderende fællesskaber, ønsker kommunen at sætte fokus på styrkelse af bylivet og kulturlivet i bymidten," som det blandt andet hedder i sagsfremstillingen til det seneste økonomiudvalg.

Naboerne er på Nabokommunerne Rudersdal og Fredensborg er også interesseret. De vil gerne have anerkendt stationsnærhed gennem stoppestederne ved Forskerparken og Nærum Station (Rudersdal Kommune) og Fredensborg Rådhus (Fredensborg Kommune).

80 millioner pr. km En BRT-linje er ikke helt billig. Den skal have sin egen trace og egne stationer og koster et sted mellem 50 og 80 millioner kroner pr. kilometer.

Hørsholm Kommune har derfor i sin - indtil videre uforpligtende - interessetilkendegivelse understreget, at et engagement i projektet forudsætter, at "staten bidrager til en væsentlig del af anlægsomkostningerne", og at de investeringer, projektet ville afkræve Hørsholm Kommune, skal lkunne holdes udenfor kommunens anlægsramme.

Da sagen blev behandlet i Miljø-og planlægningsudvalget (MPU), betingede MPU sig, at interessen i BRT-linjen ikke afskærer Hørsholmsmulighed for at få en letbane, hvis det skulle blive aktuelt

relaterede artikler

Det farlige gratis lyskryds: De frygter de kommer susende over bakketoppen for at nå over 08. oktober 2020 kl. 17:30

Nyt lyskryds generer trafik: Derfor bygges det alligevel 16. september 2020 kl. 09:00