BRT bussen er en slags letbane, der for Hørsholms, Fredensborg og Rudersdal kommuners vedkommende kan lægges på den rute, bus 150s betjener i dag. Illustration: Aalborg Kommune

Hurtigbusser har ingen nem gang på jorden

OPDATERET: Enig kommunalbestyrelse vil gerne med i forsøg, selv om Venstre tror det bliver svært

Hørsholm - 18. januar 2021 kl. 15:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Venstre stemmer ja og deler dit ønske om, at din minister kan finde en nem løsning," lød det en smule drilsk fra Venstres Anne Ehrenreich på det sidste kommunalbestyrelseasmøde i 2020, da en hurtigbusser - de såkaldte BRT-busser - var på dagsordenen.

Venstrekvinden sagde, at hendes parti støtter alle initiativer, som kan sikre bedre kollektiv transport til Hørsholm.

"Vi vurderer dog samtidig, at dette tiltag ikke har nogen nem gang på jorden. Vi må lukke Usserød Kongevej, og regionen (Region Hovedstaden, red.) ser ikke muligheden for at lukke en vejbane på Helsingørmotorvejen," lød det fra Anne Ehrenreich, der understregede, at det udelukkende var en interessetilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen til et forsøgsprojekt, som hun, Venstre og resten af kommunalbestyrelsen skulle stemme ja til. Som hun og Venstre støtter.

På med ja-hatten Både den konservative formand for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan Klit, og socialdemokraten Svend Erik Christiansen ville gerne have Hørsholm med i forsøget.

"Nu blev det ikke til noget med selvkørende busser. Jeg synes, vi skal tage ja-hatten på. Selv om der sandsynligvis kommer bump på vejen," sagde Jan Klit.

De store sko på Og direkte henvendt til Anne Ehrenreich mente Svend Erik Christiansen, at hun nu skulle "tage de store sko på" og undlade at "se alt negativt."

Hvilket så udløste kommentaren, denne artiklen indledes med.

En slags letbane Baggrunden er, at transport- og erhvervsministeren har sat en forsøgsordning i gang med BRT-busser (Bus Rapid Transit, red.). Det er en slags slags letbane i busform, der primært kører i egen bane og prioriteres i forhold til anden trafik.

Idéen er, at BRT-busserne skal køre på en strækning, der stort set svarer til den linje 150S kører i dag.

Lokker væk fra bilerne Ud over at BRT-busserne er grønne og bidrager til reduktion af CO2, er de også hurtige: Beregninger, som trafikselskabet Movia og Hørsholm Kommune har fået lavet, viser, at der kan skæres 16 procent af køretiden mellem Hørsholm og København.

Busserne vil ifølge samme beregninger tiltrække 22 til 27 procent flere passagerer og dermed lokke flere mennesker fra biler over i en mere klimavenlig kollektiv transport.

En samlet kommunalbestyrelse endte med at bakke op om, at Hørsholm tilkendegiver sin interesse i at være med i et forsøg med hurtigbusser.

Her fejlciterede vi Artiklen er opdateret, efter at Anne Ehrenreich har gjort os opmærksom på, at hun er blevet fejlciteret. Det er korrekt, og det beklager vi. I den første artikel lød overskriften "Hurtigbusser uden gang på jorden". Det er ikke retvisende, idet Anne Ehrenreich rettelig sagde, at tiltaget ikke har nogen nem gang på jorden, men at hun og Venstre støtter alle initiativer, som kan sikre bedre kollektiv transport til Hørsholm. Vi har derfor valgt at bringe hele artiklen igen med rettelser af de fejl, Anne Ehrenreich så rigtigt peger på.

