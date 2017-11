Se billedserie Fra venstre ses Anne-Grethe Nissen, Ingrid Hjarnaa og Annette Wedel-Heinen, der alle spillede en rolle i Frivilligcentrets tilblivelse. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Hurra for de frivillige hænder

Hørsholm - 22. november 2017 Af Anna Törnqvist Jensen

Siger man Frivilligcentret i Hørsholm, må man også sige Annette Wedel-Heinen, Ingrid Hjarnaa, Anne-Grethe Nissen, Helen Winkelmann og Maria Lindahl Strøm.

For da frivilligcentret for over 10 år siden begyndte at tage form, var det på baggrund af blandt andre Annette Wedel-Heinen, Ingrid Hjarnaa og Anne-Grethe Nissens arbejde. Ingrid Hjarnaa var fra begyndelsen i 2001 medlem af koordinationsrådet, nedsat af kommunen, som skulle udvikle det frivillige arbejde i kommunen. Og på den politiske side sad Anne-Grethe Nissen, valgt ind for Borgerlisten, som formand for Social- og sundhedsudvalget, som koordineringsrådet sorterede under, og det var derfor Anne-Grethe Nissen, der indkaldte koordineringsrådet til stiftende møde. I 2005 stødte Annette Wedel-Heinen til rådet, og to år senere fik Hørsholm sit frivilligcenter.

I dag er Helen Winkelmann bestyrelsesformand i centret og Maria Lindahl Strøm centerleder, og Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm kan fejre 10 års jubilæum. Frivilligcentret ser det nu som sin ypperste opgave at klæde de frivillige godt på til at løse forskellige opgaver og være et samlingspunkt i byen.

- Vi er samlingssted både for dem, der har behov for hjælp, men også for dem, der har noget at tilbyde, siger Helen Winkelmann.

Som ambition har Frivilligcentret nu at få fat i flere børn og unge, og samtidig vil de gerne have et tættere samarbejde med erhvervslivet.

- Vi har været ude på gymnasierne, for vi ville rigtig gerne nå ud til flere unge. Vi vil gerne åbne fællesskabet op, så vi kan rumme flere, siger Maria Lindahl Strøm og fortæller, at frivilligcentret så småt er begyndt at have kontakt til erhvervslivet.

Spørger man de fem kvinder, om frivilligcentret er blevet en succes, lyder svaret samstemmende: »Ja«. Der er i hvert fald lagt op til mange flere år med et frivilligcenter i det gamle rådhus i hjertet af Hørsholm.

Jubilæet fejres på fredag den 24. november med en reception fra klokken 15 til 17 i Frivilligcentrets lokaler.