Hurra: Privatskole fylder 100 år

Under det trefoldige leve, som Lotte Ostenfeld beder eleverne om at tage del i, flager flere af eleverne så flittigt, at de står tilbage med en pind i hånden. Overraskelsen over pludselig at være foruden flag, får en elev til at sende et blik i lærerens retning, og han får et hævet øjenbryn retur. Et andet sted i flokken har en dreng ligeledes formået at løsne papirflaget fra den medfølgende pind.