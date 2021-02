Hundeluftetur med dødelig udgang

Den endte nemlig tragisk: Asti, en bichon på 9 år og fem kilo let, døde efter at være blevet angrebet af en noget større hund.

Oplysningerne viste sig at være falske. For da Frederik Kreutzer senere henvendte sig på baggrund af oplysningerne han fik, var den rette person ikke til at finde.

Pas på de løse hunde

Han oplyser, at både hans egen og den anden hund ikke var i snor på hændelsestidspunktet.

"Når hunde ikke er i snor, indebærer det et faremoment. Nogle hunde har et jagtinstinkt. Det skal man bare være opmærksom på," siger Frederik Kreutzer, der var så meget "i chok eller panik", at han over for Nordsjællands Politi fik lavet et klart signalement af den anden hundeejer.