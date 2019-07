Frederiksborg Amts Avis skrev den 3. juli om byggesagen ved Hulsøvang, der nu skal behandles helt om. Det skal den, fordi løsgængeren og den tidligere konservative veteran, Thorkild Gruelund, var med til at behandle sagen, selvom han efter forvaltningen at dømme var inhabil. Faksimile: Lars Sandager Ramlow

Hulsøvang og habilitet: Sagen i korte træk

* Mandag den 1. juli besluttede administrationen i Hørsholm Kommune imidlertid at erklære kommunalbestyrelsesmedlemmet Thorkild Gruelund inhabil i sagen. Det betyder, at sagen nu skal genoptages på kommunalbestyrelsens kommende møde den 26. august.

* Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen med stemmerne 12 mod seks, at et tofamiliershus på Hulsøvang i Hørsholm kunne bygges, da det ikke strider mod områdets lokalplaner.

