Hul i taget: Vinden hiver og trækker i Midtpunktet

En plastikplade monteret på to stålrør flagrer i luften, mens en anden allerede har fundet vej til jorden. Det syn møder flere foran Hørsholm Midtpunkt torsdag, hvor kraftige vindstød har revet dele af et midlertidigt tag af.

Projektchef Bo Lauritsen fra JDN Enterprise A/S, der står for arbejdet, fortæller, at man lige nu arbejder på højtryk for at løse situationen.