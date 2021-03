Thorkild Gruelund oplyser, at han kun én gang har benyttet sig af det alternative flertal i Social- og seniorudvalget og mener, at han i øvrigt har været loyal over for konstitueringspartnerne. Foto: Fred Jacobsen

Hovedperson i politisk stoleleg: Har da tænkt tanken

"Ingen har kritiseret min måde a være formand på," siger udvalgsformand om spekulationer om, at han skal væltes

Hørsholm - 15. marts 2021 kl. 11:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Nyheden om, at der har været et tilbud på bordet til Venstre om at få en plads i økonomiudvalget (ØU), har udløst nogen debat på Facebook-siden 'Hørsholm Rungsted Beboergruppe', hvor sn.dk/hoersholm delte Ugebladets historie.

Især er borgmester Morten Slotveds (K) motiv for at afgive en af de nu fire konservative pladser i ØU, mod at partiet får Venstres plads i Social- og seniorudvalget (SSU), genstand for en del kommentarer og spekulationer, som også medlemmer af kommunalbestyrelsen deltager i. Morten Slotved selv har afvist spekulationerne.

Blandt andet spekuleres der i, at borgmesteren har tilbudt denne handel, fordi han så får flertal i SSU til at kunne vælte den siddende formand Thorkild Gruelund (SK).

Han er tidligere medlem af Konservative, men blev ekskluderet efter en sag om færdselsretten til sit tidligere værtshus Hubertus i forbindelse med et nybyggeri i bymidten.

Konservative ville med sådan en handel sammen med de radikale konstitueringspartnere (Hans Laugesen) kunne etablere et flertal mod formanden.

Hovedpersonen i debatten, Thorkild Gruelund, er ikke blevet spurgt.

Havde intet hørt "Jeg havde intet hørt om det, før Morten (Slotved, red.) fortalte mig om det. Det var efter at historien om tilbuddet kom frem," fortæller Thorkild Gruelund.

Den politiske handel blev afvist af Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Ann Lindhardt. Hun mener, at prisen er for høj. Hun nægter at fjerne partifællen Fritz Reuther fra posten for at få en plads i økonomiudvalget. Den mener hun grundlæggende tilhører Venstre efter at partiets tidligere gruppeformand Annette Wiencken efter en periode som løsgænger nu er skiftet til Konservative.

Annette Wiencken sidder i udvalget. Først som repræsentant for Venstre, siden som løsgænger, og nu som konservativ.

Af værste skuffe Thorkild Gruelund mener, at det ville være "besynderligt" at fjerne Fritz Reuther.

"Det ville være lokalpolitik af værste skuffe at fjerne en mand, der gik til valg på ældre," lyder det fra Thorkild Gruelund.

Han siger, at han trives som formand for Social- og seniorudvalget, og at "ingen har kritiseret mig for min måde at være formand på."

Har tænkt tanken "Jeg har vist nok kun en enkelt gang benyttet mig af et alternativt flertal, men mener ellers, at jeg har været loyal over for konstitueringspartnerne," siger Gruelund.

Har du tænkt på, at dine tidligere partifæller kunne finde på at at fjerne dig fra posten?

"Det har jeg da tænkt på. Sådan er det jo i politik. Jeg mener dog ikke, at man kommer frem i politik ved at dyrke fjender. Det gør man kun ved at dyrke vennerne," mener den fortsat siddende SSU-formand.

Nadja vil gerne i SSU I øvrigt oplyser Nadja Maria Hageskov (K), formand for SFK og medlem af økonomiudvalget, til Ugebladet, at hun gerne vil stille sin plads i ØU til rådighed for Venstre for en plads i Social- og seniorudvalget.

"Det er et område jeg brænder for og hvor jeg har været tidligere," siger Nadja Hageskov og understreger, "at der ingen intentioner har været om at vælte nogen."