Hotel indstillet til pris: Vil gøre en forskel for klimaet

Hotel Rungstedgaard har indstillet sig til en pris, som uddeles til de hoteller, der gør den største forskel for klimaet.

Hørsholm - 15. juni 2021 kl. 06:10 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Hotel Rungstedgaard, der har adresse på Rungsted Strandvej et stenkast fra Rungsted Havn, har indstillet sig til klimaprisen »Momondo climate award 2021«. Prisen uddeles til de hoteller, der gør den største forskel for klimaet og er udviklet i samarbejde mellem momondo, Klimascore.com og Danish Business Travel Association.

Prisen er baseret på fakta, og dataene for klimaberegningerne står hotellerne selv for at indrapportere. Momondo Climate Award 2021 tildeles de hoteller, der har den laveste dokumenterede CO2-udledning per hotelgæst baseret på Klimascore.com, som sikrer, at kåringen baseres på fakta. Hotellet får også en såkaldt »Klimascore«, som kan bruges i markedsføringen samt til at guide fremtidige grønne investeringer.

Stine Kold Gregersen, der er hoteldirektør på Hotel Rungstedgaard fortæller, at samarbejdet med Klimascore.dk har været med til at gøre arbejdet med at reducere hotellets CO2-udledning nemmere, da beregningerne har gjort det muligt at se, hvor det egentlig gav mest mening at sætte ind.

- For os var det vigtigt med hjælp til at lave beregninger for at gøre det mere konkret. Det har været enormt fedt at få sat tal på, hvad det egentlig betyder, når vi bruger så og så meget gas, eller når vi har så og så meget madspild. Med beregningerne bliver det tydeligt, hvor man kan lave forbedringer og hvad der gør en forskel, siger hun og fortsætter: Artiklen fortsætter under billedet...

Stine Kold Gregersen, der er hoteldirektør på Hotel Rungstedgaard fortæller, at samarbejdet med Klimascore.dk har været med til at gøre arbejdet med at reducere hotellets CO2-udledning nemmere, da beregningerne har gjort det muligt at se, hvor det gav mest mening at sætte ind. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Hotellerne er store spillere i forhold til CO2-reduktioner. Hver dag træffer vi beslutninger på op mod 500 gæsters vegne, så når vi laver en reduktion af energi eller lykkedes med at skabe mindre madspild, så batter det virkelig, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Flere grønne initiativer Hos Hotel Rungstedgaard har man arbejdet aktivt med at nedbringe klimaaftrykket i cirka fem år og gennemført en bred vifte af initiativer: Investeringer i vindenergi og biogas via certifikater, udskiftninger af lys til LED og så har man haft særligt fokus på at reducere madspild via mindre portioner i buffeten og nedbragt kødforbruget med op mod 60 procent.

Derudover har man arbejdet med at indføre god, dansk økologisk grønt og anlagt egen økologisk køkkenhave. Og endelig holder man loppemarkeder og involverer lokale foreninger, når inventar skal udskiftes for at sikre genbrug.

- Vi er hele tiden åbne for, hvad der findes af muligheder for at forbedre vores energi-reduktioner, fødevarereduktioner og lignende, som Stine Gregersen Kold formulerer det.

Momondos tidligere analyser viser, at danskerne ønsker at rejse mere klimavenligt, men at de ikke ved hvordan. Hos Rungstedgaard krydser man derfor ekstra meget fingre for at klimainitiativerne bliver bemærket af kunderne.

- For os giver klimatiltagene mening både forretningsmæssigt, for kunderne og så er det faktisk noget medarbejderne efterspørger. Det er simpelthen et konkurrenceparameter både for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og så ved vi at mange private- og erhvervsgæster simpelthen vælger deres indkvartering med de grønne briller på, lyder det afslutningsvist fra Stine Gregersen Kold.

Om Hotel Rungstedgaard ender med at blive tildelt klimaprisen bliver afsløret, når prisen bliver uddelt den 1. juli 2021.

