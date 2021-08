Se billedserie Hotel Rungstedgaard er nabo til Karen Blixens barndomshjem og ligger et stenkast fra Rungsted Havn. Foto: Kenn Thomsen

Hotel hædret for grøn indsats: »Vi føler en social forpligtelse«

Rungstedgaard Hotel er blevet kåret som det mest klimavenlige hotel i Nordsjælland. Bag hæderen ligger en vedvarende indsats for at gentænke egne rutiner.

23. august 2021

Rungstedgaard Hotel, der ligger på Rungsted Strandvej et stenkast fra Rungsted Havn og med Karen Blixens barndomshjem som nabo, er blevet kåret som regional vinder af »Momondo climate award 2021«. Prisen, som uddeles til de hoteller, som gør den største forskel for klimaet, er udviklet i samarbejde mellem Momondo, Klimascore.com og Danish Business Travel Association.

Hos Stine Gregersen Kold, der er direktør på Rungstedgaard, vækker det glæde, at man nu bliver hædret for indsatsen.

Hun fortæller, at hotellet gennem længere tid har arbejdet på at nedbringe sit klimaaftryk, for det er både godt for miljøet, gæsterne og hotellets medarbejdere. Et eksempel kan findes i den køkkenhave, som Rungstedgaard har anlagt. Her vokser blomster og grøntsager, og det giver både føde til hotellets gæster og de bier, som summer omkring i området. Derudover skaber haven arbejdsglæde, og alle tre forhold er værd at prioritere, forklarer hoteldirektøren.

Hoteldirektør Stine Gregersen Kold foran en væg fyldt med diplomer. Rungstedgaard Hotel har netop føjet endnu et diplom til samlingen, da hotellet er blevet kåret som Nordsjællands mest klimavenlige hotel. Foto: Kenn Thomsen

- Vi har skabt køkkenhaven for at dyrke vores egne grøntsager og pyntegrønt til vores restaurant. Samtidig er det en måde at fastholde vores medarbejdere. Der er stor efterspørgsel på dygtige kokke, og kokkene har måske lyst til at blive lidt længere på de steder, hvor de kan få lov at udfolde det, de synes er spændende og sjovt, siger hun og fortsætter:

- Vores souschef Frederik Olson har ansvaret for køkkenhaven, og det var faktisk hans eget ønske at starte den. Vi har også bistader nede bagved, fordi vi føler en social forpligtelse i forhold til at hjælpe til med at holde gang i vores økosystem. Køkkenhaven er økologisk certificeret, og det betyder, at alt, hvad vi planter, og alt, hvad vi bruger til at holde køkkenhaven med, skal være godkendt.

Fra have til bord Når Rungstedgaards kokke går i bedene, betyder det naturligvis, at der kommer grønt til restauranten og cafeen. Det betyder også, at hotellet kan købe mindre grønt udefra, selvom haven umuligt kan dække den mængde, som der serveres på hotellet.

- Vi bruger et sted mellem fem og seks ton grønt om året, og vores have kan maksimalt generere et ton, så vi køber stadig meget udefra. Det meste er økologisk, for vi er økologisk certificeret. Det betyder, at mellem 30 og 60 procent af det, vi serverer for gæsterne, skal være økologisk. Vi arbejder også på at købe ind efter sæson, og vi handler primært i Danmark og Europa. Det er mærkeligt, hvis man pludselig får jordbær i december, så der vil vi hellere købe ind efter sæsonen. Det gælder også, når vi rådgiver vores gæster i forhold til, hvad de skal servere til et bryllup, forklarer direktør Stine Gregersen Kold.

Souschef Frederik Olson fik oprindeligt ideen til Rungstedgaards køkkenhave. Her plukker han orange dagliljer, som senere ender som pynt. Foto: Kenn Thomsen

Corona gav et skub Mens mere og mere af det pyntegrønt, man ser på tallerknerne i Rungstedgaards buffeter, nu kommer fra egen have, har corona faktisk også spillet en rolle i forhold til at gøre serveringen mere bæredygtig. Den aktuelle pandemi har nemlig givet dødsstødet til traditionelle buffeter, og det har haft en gavnlig effekt på hotellets klimaaftryk.

- Vi har altid arbejdet meget med portionsanretninger, fordi det ser lækkert ud, men corona gav et ekstra skub til, at vi nu serverer alt i mindre portioner. Det betyder, at vi anretter i små skåle, og det gør både, at maden ser pænere ud, men det betyder også, at der bliver spist mindre. Man må selvfølgelig gerne tage fem skåle, hvis man har lyst, men mange ender med at smage noget forskelligt, og de får væsentligt mere grønt på tallerkenen. I flere af vores buffeter har vi reduceret madspild med to tredjedele, fortæller direktøren.

Selvsamme dagliljer fra haven er nu blevet brugt til at pynte portionsanretninger i buffeten. Foto: Kenn Thomsen

Ude godt Momondo climate award uddeles på baggrund af data for klimaberegninger, som hotellerne selv står for at indrapportere. Prisen gives til de hoteller, som har den laveste dokumenterede CO2-udledning per hotelgæst, og hotellernes udledning regnes ud på klimascore.com, så man sikrer en faktuel tilgang og kontinuitet i måden tallene opgøres på. Klimascore har givet Rungstedgaard en score på 8,4, hvilket betyder, at hotellet er blandt få i Danmark, hvor det er mere klimavenligt at bo end hjemme hos sig selv.

Klimascore er også noget, som hotellerne kan bruge i markedsføring eller som rettesnor for fremtidige grønne investeringer.

Kaspar Jensen, der er kok på Rungstedgaard Hotel, plukker nikkeløg, som bruges i hotellets restaurant. Foto: Kenn Thomsen

Stine Gregersen Kold fortæller i den forbindelse, at det betyder noget for flere virksomheder, at man på Rungstedgaard har reduceret sit klimaaftryk. Skal virksomhederne selv gøre noget ved deres klimaaftryk, og de samtidig har mange hotelbookinger eller konferencer, spiller det nemlig en markant rolle, hvor de vælger at booke eventuelle værelser og konferencer.

Det kan således komme en virksomhed til gode, at Rungstedgaard gør en ekstra indsats for miljøet, da det vil afspejle sig i virksomhedernes klimaregnskab.

- På den måde kan vi jo hjælpe i det samlede regnskab. Der en god kædereaktion, som hoteldirektøren formulerer det med et smil.

Udover den omtalte køkkenhave har Hotel Rungstedgaard gennemført en række andre initiativer: De tæller blandt andet investeringer i vindenergi og biogas via certifikater og udskiftninger af lys til LED. Rungstedgaard har samtidig gennem mange år fået tildelt den grønne nøgle. Som miljømærket virksomhed skal hotellet leve op til flere konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Kunder vil betale mere Ifølge en rapport, som konsulent og forskningsvirksomheden Alaxandra Instituttet står bag, er det faktisk en god forretning på flere parametre, når hoteller prioriterer den grønne omstilling. Virksomheden, der hjælper andre virksomheder med især digital omstilling, har samarbejdet med hotellet Green Solution House, Guldsmeden Hotels og brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet Horesta i forbindelse med undersøgelsen, der peger på, at hotelgæsters krav til hotellers grønne profil er stigende.

Her konkluderes det blandt andet, at knap hver tredje hotelgæst er villig til at betale op mod 10 procent mere for at bo på bæredygtige og samfundsansvarlige hoteller, ligesom undersøgelsen konstaterer, at der er et stort potentiale i energi- og ressourcebesparende hoteldrift.

Samtidig kommer flere og flere hoteller med på den grønne bølge.

2020 var selvsagt et udfordrende år for de danske hoteller, men for nogle blev det også en anledning til at blive certificeret med det særlige miljømærke Green Key.

20 hoteller opnåede sidste år at blive Green Key-hotel, og dermed har 137 hoteller over hele landet det internationale miljømærke, viser en rapport fra turistorganisationen VisitDenmark.

Det betyder, at andelen af Green Key-hoteller er steget fra 20,5 procent i 2019 til 22,7 procent i 2020, og noget tyder på, at endnu flere vil komme med i fremtiden.

Tilbage på Rungstedgaard Hotel summer bierne omkring i køkkenhaven, mens souschef Frederik Olson bukker sig ned og plukker orange dagliljer, og hoteldirektøren til stadighed opfordrer medarbejderne til at komme med deres bud på, hvordan den daglige gang kan blive endnu mere klimavenlig. Det er dem, der bedst kender deres arbejdsgange og de uforløste potentialer på hotellet, som hun forklarer med et smil.

