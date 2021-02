Se billedserie Filippa Dam fra 2.F fik besøg af sin rektor Ruth Kirkegaard, der overrakte hende fællesskabsgaven. Helt ærligt så jeg er ved at være træt af denne måde at gå i skole på og jeg glæder sig helt vildt til at komme tilbage på skolen, fortæller hun. Foto: Morten Timm

Hoodies for fællesskab og afsavn: Det betyder mere end I tror

De 800 elever på Rungsted Gymnasium fik torsdag aften personligt besøg derhjemme med en fællesskabsgave fra skolen midt i den mørke coronanedlukning

Hørsholm - 06. februar 2021

En fælleskabshoodie, en plade chokolade og et 'vi savner dig'-brev.

Det var gaven til hver af Rungsted Gymnasiums godt 800 elever, som torsdag stod pakket i store kasser og opdelt i klassesæt, da skolens elevrepræsentanter frivilligt havde meldt sig til at være pakkepost for en dag og personligt bringe gaver og hilsener ud til eleverne.

"Vi håber, at eleverne kan mærke, at fællesskabet stadig er intakt. Både i den enkelte klasse og på hele skolen. Samtidig vil vi gerne fortælle eleverne, at vi tænker rigtigt meget på dem og savner dem," fortæller Ruth Kirkegaard, inden hun også drager ud som kurér med bilen fuld af pakker til de 30 elever i 2.F.

Siden 10. december har skolen stået tom og coranalukket. På sjette uge har alle 800 elever siddet hjemme og modtaget virtuel undervisning. Alene og isoleret fra resten af klassekammeraterne.

Det fik skolens elevråd og formand Johan Seedroff Slente til at tænke nyt for at slå et slag for fællesskabet.

Motivationen er sværere Når man ikke har hinanden og savner det sociale fællesskab bliver det sværere at motivere sig til undervisningen på skærmen," udtaler han til TV2 Lorry.

Og da elevrådet i efteråret fik bevilget en sum penge til brug for fællesskabet besluttede de, at det skulle være med en særlig RG-hoodie til eleverne.

Hættetrøjerne blev bestilt med elev-kreerede tryk på, men de dukkede først op to dage efter nedlukningen i december. (artiklen fortsætter efter foto...)

Klassernes elevrepræsentanter mødte frivilligt og talstærkt op og fik læsset bilen med gaver. Foto: Morten Timm

Da de snart to måneder senere stadig stod uåbnet på skolen, kom de ideen om at bringe trøjerne ud til alle eleverne og med en lille hilsen fra skolen om, at de er savnet.

"Jeg tror, at det betyder meget for eleverne, at de mærker, at de er en del af RG fællesskabet," mener Johan Seedroff Slente forud udbringningen.

Ved at være træt Ugebladet fulgte med ud på rektor Ruth Kirkegaards rute til 2.F, og lige inden mørket faldt på ringede hun på døren hos Filippa Dam i Rungsted. Hun fik hurtigt det store smil på, da hendes rektor stod uden for døren og overrakte hende gaven, som hun straks pakkede op.

"Jeg glæder mig da helt vildt til at komme tilbage på skolen. Og helt ærligt, så er jeg er ved at være træt af denne måde at gå i skole på. Det er da blevet nemmere end i foråret - og jeg har fundet min rutine, men jeg savner skolen," fortæller Filippa Dam.

Det værste ved onlineundervisningen er, når der er fire moduler i træk foran computerskærmen. Det er anstrengende og trættende, når der så oveni er mange afleveringer, som der er i 2.g, synes Filippa.

Mere nervøs for eksamen Lærerne er heldigvis blevet bedre og mere kreative til at gøre den virtuelle undervisning spændende og interessant, bl.a. arrangerer de frokostspisegrupper, men 2.g.-eleven er begyndt at tænke på sine mundtlige eksamener med lidt bange anelser. For her giver den virtuelle undervisning ikke nok, mener hun.

"Jeg kan da godt blive helt nervøs for, at vi ikke lærer nok i de mundtlige fag. Og jeg er også lidt bange for, hvordan det skal gå i matematik. For det synes jeg er sværere på denne her måde," siger Fillippa, inden hun smutter indenfor i varmen igen og sender rektoren videre til næste klassekammerat. (artiklen fortsætter efter foto...)

Det var en større logistisk prøvelse for Rungsted Gymnasium at lege kurérfirma og omdele 800 pakker hjem til deres elever, men medarbejderne knoklede torsdag på og nåede efter planen i mål. Foto: Morten Timm

Berigende og kanonfed Selv om Ruth Kirkegaard allerhelst vil have sin eleverne tilbage på Rungsted Gymnasium, så var turen rundt med gaver en stor oplevelse.

To minutter i klokken 22 nåede hun sidste elev på en gård i udkanten af Fredensborg efter seks timers rundtur.

"Det var virkelig berigende og en kanonfed oplevelse at komme rundt. Jeg fik jo lige snakket med eleverne. Derfor tog det lige lidt ekstra tid, men det var sjovt at besøge dem derhjemme. Det er jo en helt ny oplevelse, og jeg blev helt høj på energi af det," fortæller hun til Ugebladet.

Responsen fra eleverne - og flere forældre - har da også været overvældende og meget positiv. F.eks. gik en elev til bekendelse overfor rektor og fortalte, at han aldrig nogensinde havde troet, at han ville komme til at savne skolen.

Stor betydning Dagen derpå er der ligeledes tikket mails ind fra forældre, der takker for den fine gestus.

"Det betyder mere end I tror." har en mor skrevet. En anden kalder det "meget betænksomt" og fortæller, at hendes to drenge glæder sig så meget til at komme tilbage.

En forælder til en ny elev fortæller, at det har betydet så meget at mærke, at man er en del af skolen.

For elevrådet, de mange elevrepræsentanter og rektor er det mission accomplished på en meget kold og frostklar februaraften.

"Nu håber jeg, at alle elever skal sove i deres nye fælles hoodier i weekenden," slutter Ruth Kirkegaard.

Torsdag blev den trivielle hver dag afbrudt med et sandt biltog af pakkepost-leverancer sendt ud fra Rungsted Gymnasium med en gave indeholdende en hoodie (hættetrøje), lidt chokolade og et 'vi-savner-dig'-brev til alle gymnasiets elever. Foto: Morten Timm