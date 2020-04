Hørsholms største gin-nørd vinder verdensmesterskab

- Vi laver jo en gin, som vi selv synes smager godt, og vi har haft en ambition om at lave den bedste gin, man kan fremstille på nordiske destillerier. Vi har ikke lavet den for at vinde verdensmesterskaberne, men inden for to år har den vundet to af de største priser, som man kan vinde i vores branche. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er lidt uvirkeligt, fortæller Jakob Vallentin med henvisning til, at Københavnsk Klassisk Gin både har vundet en sølvmedalje ved den anerkendte Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2019 og en guldmedalje ved World Gin Awards 2019.