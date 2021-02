Hørsholms største gin-nørd vinder endnu en guldmedalje

Det kan efterhånden ikke være nogen hemmelighed, at Nordic Gin House fra Hørsholm laver god gin. Da World Spirits Award 2020 blev afgjort i slutningen af marts sidste år, stod Jakob Vallentin, der er indehaver af Nordic Gin House, tilbage med en guldmedalje for sin »København Klassisk Gin«, og året forinden vandt de selvsamme dråber en sølvmedalje til konkurrencen med det mundrette navn Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2019. Her var 56 dommere fra ni asiatiske byer, herunder 21 sommeliers og bartendere fra Michelin-restauranter, hoteller og restaurantgrupper ikke i tvivl, da de smagte »København klassisk gin«, og sådan har billedet været lige siden - Jakob Vallentin sender sin gin til bedømmelse, og han får en medalje retur.

Nu føjer gin-producenten så endnu et flot diplom til væggen, for »København Klassisk Gin« har for nylig vundet endnu en guldmedalje. Denne gang er det i konkurrencen Nordic Spirit Award, og det er en helt særlig hæder, forklarer Jakob Vallentin.

- Det er rigtig fedt, og vi er meget glade. Hvis man kigger på de andre guldmedaljer, vi har vundet, så er den her anderledes. Jeg bliver glad helt ind i sjælen, over at vi vinder guld til Nordic Spirit Award, for vi laver nordiske produkter, og vi er selv fra norden. Det er lidt ligesom at vinde på hjemmebane, fortæller Jakob Vallentin, da Frederiksborg Amts Avis for tredje gang ringer til ham for at høre om en nylig medaljehøst.