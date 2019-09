Hørsholms bymidte skal ikke strækkes, men samles for at blive ved med at være stærk. Det er én af anbefalingerne i en ny detailhandelsanalyse. Analysen er tidligere blevet udskældt, men fra kommunens side er man anderledes positiv overfor analysens resultater. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Bymidten skal ikke strækkes yderligere ud, men koncentreres indenfor den eksisterende afgrænsning for at vedblive med at være en stærk bymidte. Dette er en af anbefalingerne i en ny detailhandelsanalyse, som Hørsholm Kommune har fået udarbejdet.

Analysen viser også, at et nyt rådhus i bymidten vil bidrage til bymidtens udvikling, ligesom det anbefales, at der skal være opmærksomhed på tilgængelighed og parkeringsforhold, og at samarbejdet mellem handlen, kulturen og kommunen kan styrkes.

I den nye detailhandelsanalyse konstateres det i forhold til tidligere analyser, at dagligvareomsætningen er steget og er pæn i forholdet til antallet af forbrugere, og at udvalgsvareomsætningen er faldet, som et resultat af konkurrencen udefra, herunder konkurrencen fra handel på internettet og konkurrencen fra omliggende større byer.

Hørsholm Bymidte skal fortsat arbejde på at være det største udbudspunkt i Hørsholm kommune, og skal kunne tilbyde gode shoppingoplevelser med et bredt udbud af både detailhandel og byliv, fremgår det blandt andet af analysen, der samtidig understreger, at det er vigtigt, at Hørsholm Kommune fortsat arbejder på at sikre en god dagligvareforsyning hele i kommunen og bakker op om at bibeholde dagligvarehandelen i lokalområderne.

Det betyder blandt andet, at Rungsted Bytorv skal understøttes som et væsentligt sted at handle for nærområdet i den østlige del af kommunen. Samlet set viser analysen, at der ikke er behov for at udlægge mere areal til detailhandel, men at man kan udnytte de allerede udlagte arealer bedre.

Ejeren af K3 Ejendomme, Brian Schou, der er udvikler på et projekt ved Usserød Kongevej/Egevej, hvor et fitnesscenter og en ny dagligvareforretning er i spil, har tidligere kritiseret analysen for at give et misvisende billede af, at udviklingen af arealet i byens dagligvarebutikker er steget fra 16.900 kvadratmeter i 2011 til 24.300 kvadratmeter i 2019.

Brian Schou kaldte i den forbindelse den nye analyse for »Larmende useriøs«, og han advarede kommunen mod at tage tallene for gode vare, da den giver et misvisende billede af udviklingen i byen.

- Det svarer til, at der er åbnet en ny Rema 1000 eller Netto hvert år siden 2011, og det er jo åbenlyst forkert, lød det dengang fra Brian Schou.

Den kritik er man dog ikke enig i hos kommunen, der i en pressemeddelelse skriver, at analysen netop er brugbar, da de seneste opgørelser af kvadratmeter i byens butikker tager udgangspunkt i egentlige opmålinger.

»Kortlægningen af detailhandlen og antallet af detailhandelskvadratmeter er sket ved en faktisk registrering af butikkerne og deres størrelser. Derfor danner rapporten et ret præcist grundlag for kommunens planlægningsarbejde, især fordi den nye analyse viser, at der er flere detailhandelskvadratmetre end hidtil antaget«, skriver Hørsholm Kommune således i en pressemeddelelse.

Det er en holdning, som viceborgmester og formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R), er enig i, og han roser netop analysen for dens brugbarhed.

- Jeg er glad for, at vi har fået en supergod og meget grundig analyse med et anvendeligt talmateriale, der giver os nogle klare anbefalinger i forhold til de udfordringer, som detailhandlen står over for. Analysen er et vigtigt indspil i den strategiske udvikling af vores by og vores handelsliv. Vi løfter i flok og jeg ser frem til et styrket samarbejde om denne vigtige opgave, lyder det fra Henrik Klitgaard.

Formand for miljø- og planlægningsudvalget, Jan H. Klit (K), fortæller ligeledes, at analysen giver værdifulde input.

Han har tidligere undret sig over netop opgørelsen af udviklingen af kvadratmeter i byens butikker, men allerede dengang understregede formanden, at analysen kunne bruges alligevel.

- Jeg har set frem til detailhandelsanalysen fordi, den er et værdifuldt input i forhold til kommunens udviklingsstrategi, som er under udarbejdelse. Den giver relevante og gode pejlemærker i forhold til, hvordan vores by kan udvikle sig på den mest positive måde, og vi vil hurtigst muligt drøfte analysens perspektiver i kommunalbestyrelsen, siger han.

Detailhandelsanalysen er udarbejdet af ICP (Institut for Center Planlægning) Hørsholm Kommune. Detailhandelsanalyse 2019 er udarbejdet som led i planstrategiarbejdet Hørsholmstrategien.

Hørsholm Kommune oplyser, at analysen har kostet 180.000 kroner. Det har tidligere fremgået, at analysen kostede 600.000, men det skyldtes en misforståelse, da der var budgetteret 600.000 til en analyse af udviklingen i bymidten, hvor nærværende detailhandelsanalyse blot udgør et delelement.