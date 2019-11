Artiklen: Hørsholms borgmester glæder sig over, at Sjælsmark lukkes

- Hvis Udrejsecenter Sjælsmark var en kommunal virksomhed havde jeg lukket den, så jeg siger tak til regeringen for beslutningen om at flytte børnefamilierne ud, udtaler Morten Slotved i en pressemeddelelse onsdag aften.

I 2018 modtog Hørsholm Kommune 56 underretninger med forskellige bekymringer for børnene på Sjælsmark. En underretning er udtryk for en bekymring for et barns trivsel og udvikling. Andelen udgjorde mere end 25 procent af samtlige underretninger om bekymringer for børn i hele Hørsholm Kommune. Der foreligger i sagens natur ikke tal for underretningerne fra Sjælsmark for 2019 endnu, men det samlede antal ligger allerede højere end i 2018, og udgjorde ved seneste optælling ca. 30 procent af alle underretninger.

- Tallene taler deres tydelige sprog og fortæller på 56 forskellige måder, at Udrejsecenter Sjælsmark ikke har været den rette løsning for børnene. Der er behov for løsninger, der konstruktivt bidrager til hjemsendelsen af mennesker, der ikke kan opnå opholdstilladelse, men som det er nu, skygger de faktiske tal for den målsætning, og det er godt at situationen nu forandres. Vi kan næppe få det skåret tydeligere ud end med disse markante tal. Udrejsecenter Sjælsmark er ikke løsningen, siger Morten Slotved.