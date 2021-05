Hørsholm-virksomhed bliver verdensmester

Udover dobbelt guld i Navy Strength-kategorien kan man hos Ginscape også glæde sig over, at de to andre Ginscape-ginner - London Dry Gin og Summer Orchard Gin - hver især modtog sølvmedaljer i deres respektive kategorier.

Ginscape har nemlig vundet en dobbelt guldmedalje ved den prestigefyldte spirituskonkurrence International Spirits Challenge 2021. Virksomheden havde afleveret tre Ginscape-ginner, som alle blev præmieret i konkurrencen. Det var i kategorien »Navy Strength Gin/ 57% and above«, at Ginscape Navy Strength vandt dobbelt guld - kategoriens største hæder, som kun gives til én deltager i konkurrencen.

- At vinde dobbelt guld ved International Spirits Challenge i konkurrence med mange af de helt store spillere på markedet er noget alle drømmer om, men meget få opnår. Det er helt vildt, at vores Navy Strength gin er gået hele vejen, og at vi tilmed får to gange sølv til de øvrige ginner. Kort og godt er vi bare mega stolte over, at vi endnu engang får anerkendelse for vores hjertebørn, fortæller Ole Schrøter, som sammen med sin far H.C. står bag Ginscape. De har sammen et destilleri i Rungsted, mens Ginscapes kontor har hjemme i Hørsholm.