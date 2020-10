Som formand for både Tryghedsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget, sidder Jan H. Klit fra Det Konservative Folkeparti, i en nøgleposition i kommunens kamp mod indbrudstyve. Ved siden af sin gerning som politiker er Jan H. Klit også selv politimand. Foto: Lars Sandager Ramlow

Hørsholm vil jage tyvene ud

Hørsholm - 29. oktober 2020 kl. 05:36 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Indbrudstyve går sværere tider i møde i Hørsholm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Klar til politisk vedtagelse og underskrift af borgmester Morten Slotved (K) ligger nemlig en helt ny partnerskabsaftale mellem Hørsholm Kommune, Nordsjællands Politi og den pengestærke kampagne Bo trygt, som Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

Målet for partnerskabet er at jage indbrudstyvene langt ud af kommunen. Det skal gøres ved at gøre tyvenes »arbejdsbetingelser« så vanskelige som muligt. Ambitionen er, at antallet af indbrud i Hørsholm skal reduceres med hele 66 proccent, så der sker færre end 85 indbrud i kommunen om året indenfor en femårig periode. Samtidig skal Hørsholm have 2000 nye nabohjælpere, og den generelle tryghed i kommunen skal øges, mens bekymringen for indbrud i lokalområdet skal ned. Sidstnævnte skal registreres ved en række tryghedsmålinger i de kommende år. De bliver finansieret af Bo trygt.

- Det er et scoop for Hørsholm, hvis vi som forventet kommer med i partnerskabet. Det er meget ambitiøse mål, der arbejdes med, og det er et kæmpe apparat, der bliver sat i sving. Indbrudsforebyggelse er komplekst, og derfor skal man gribe dybt i værktøjskassen og finde flere redskaber frem for at få den størst mulige effekt. Her henter vi erfaring hos Bo trygt og hos en række andre kommuner, lyder det fra Jan Klit (K), formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm.

Et af udvalgets formål er at bekæmpe indbrudskriminaliteten i kommunen. Jan Klit nævner i den forbindelse Furesø Kommune.

For seks år siden var Furesø Kommune den kommune i landet med flest indbrud i forhold til antallet af indbyggere. Derfor tog borgmesteren initiativ til en indbrudsforebyggende indsats. Blandt andet blev der ansat en konsulent, der skulle koordinerede den forebyggende indsats. I det arbejde kom flere af kommunens udgående medarbejdere fra blandt andet hjemmeplejen, Vej og Park med flere på kursus i, hvordan de kunne blive mere opmærksomme på mulige tyve, og hvordan de skulle reagere, hvis de så noget mistænkeligt.

- Vi vil kopiere den strategi i Hørsholm. Samtidig vil vi engagere endnu flere borgere. Vi vil blandt andet opstille nogle »tryghedsboder« i Hovedgaden, hvor Nordsjællands Politis mobile politistation, folk fra Bo trygt samt politikere og andre fra Tryghedsudvalget vil stå og udbrede kendskabet til nabohjælp. Vi har allerede mange tilmeldt ordningen, men vi har en ambition om, at langt flere skal meldes til, siger Jan Klit, der udover at være politiker og formand for Tryghedsudvalget også er uddannet politimand.

Han har både været stationsleder, da Hørsholm havde sin egen politistation, han har været souschef i Nordsjællands Politis hundeafdeling, siddet i vagtcentralen og været indsatsleder i flere år.

- Det er selvfølgelig en fordel som formand for udvalget, at jeg selv er inden for politiet. I det nye partnerskab får vi langt flere strenge at spille på, og vi forpligter os til nogle ambitiøse mål. Det betyder blandt andet, at vi i det andet udvalg, jeg er formand for, Miljø- og Planlægningsudvalget, skal arbejde med nogle af de fysiske forhold i kommunen. Det kan være øget belysning,

beskæring af buske, så der kommer mere overblik i et område o.s.v. Det er også med til at øge trygheden. Og så skal vi have pressen med.

I interviewet med Frederiksborg Amts Avis lyser Jan Klit samtidig op i et bredt smil:

- Jer fra lokalpressen spiller naturligvis også en vigtig rolle. Det er fint, at der skrives om indbrud fra politiets døgnrapporter, men det er også vigtigt at fortælle, hvad der bliver gjort for at opklare og forebygge flere indbrud. Det er vigtigt, at I er med, når vi har tryghedsvandringer, og det er vigtigt, at I fortæller om det her, vi nu sætter i gang. Vi mangler stadig den politiske vedtagelse og min partifælle Morten Slotved skal som borgmester skrive under på partnerskabsaftalen Bo trygt i Hørsholm. Jeg forventer, at dette falder på plads snart. Det er virkelig et scoop for Hørsholm. Det er en fjer i hatten for Tryghedsudvalgets arbejde, påpeger Jan Klit.

Partnerskabsaftalen skal behandles af Økonomiudvalget i Hørsholm den 19. november, inden kommunalbestyrelsen skal tage stilling til aftalen. Det bliver den 30. november.