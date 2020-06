Se billedserie Mange restauranter og caféer er nu åbne. Heldigvis er det enkelt og let i Hørsholm at få mere areal til udeservering, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K). Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Hørsholm vil hjælpe ved øget udeservering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørsholm vil hjælpe ved øget udeservering

Hørsholm - 04. juni 2020 kl. 10:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter Folketinget besluttede, at restauranter og caféer kunne genåbne fra den 18. maj, har Hørsholm Kommune besluttet at lempe på reglerne for udeservering i en periode. Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

- Mange restauranter og caféer er nu åbne. Heldigvis er det enkelt og let i Hørsholm at få mere areal til udeservering. Jeg håber, vi dermed kan styrke bylivet og medvirke til, at serveringsstederne kan indhente noget af den tabte indtjening, siger borgmester Morten Slotved (K).

Forslaget om at lempe reglerne for udeservering kom oprindeligt frem som et inititativretsforslag i Hørsholm Kommunalbestyrelse, hvor Ann Lindhardt (V) rejste forslaget på vegne af Venstre. Hun er også glad for, at kommunen nu imødekommer de erhvervsdrivende.

- Venstre og jeg er utrolig glade og positive over, at mit initiativretsforslag på sidste KB møde, om mulighed for mere areal for udeservering, havde bred politisk opbakning, så det nu bliver en mulighed. Vi står i en helt ekstraordinær situation på grund af Covid-19. Danmark blev lukket ned på en aften. Og det samme gjaldt jo også Hørsholm. Bylivet har haft svære tider, og hvis vi politisk kan gøre noget for at støtte op, så vil det være helt naturligt for Venstre, siger hun.

Hvis man ønsker at etablere udeservering, har kommunen gjort det nemt ved at stille en koordinator til rådighed. I gågaden skal udeserveringsarealet blot aftales og godkendes af de umiddelbare naboer, hvis det er inden for udstillingszonen ud for butikkernes egen facade.

I resten af kommunen skal man kontakte kommunens koordinator, som kan hjælpe med det praktiske og godkende placeringen. Koordinatoren kan kontaktes på mail: mvd@horsholm.dk.

Dispensationen er trådt i kraft og gælder foreløbig frem til 1. oktober 2020. Restauranter og caféer i hele kommunen har mulighed for at udvide deres udeserveringsareal med 50 procent. Der stilles forsat krav om overholdelse af regler for sikkerhed, eksempelvis friholdelse af brandveje.