Hørsholm Kommune har netop indgået et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Samarbejdet skal sørge for, at færre unge begynder at ryge. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Hørsholm vil have røgfri fremtid

Partnerskabet Røgfri Fremtid blev i 2016 startet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, og inspirationen kommer fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere samarbejder for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Ved at være med i partnerskabet får kommunen flere fordele, der på sigt kan støtte den kommunale indsats mod rygning. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer, der omhandler rygning, ligesom et stort netværk med andre, der arbejder med tobaksforebyggelse, er omdrejningspunktet i partnerskabet.

Ved kommunalbestyrelsens seneste møde blev det besluttet, at Hørsholm Kommune skal indgå i partnerskabet »Røgfri Fremtid«, der skal få færre unge til at begynde at ryge.

