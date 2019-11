Fredensborg Kommune afviste for nylig at betale for elever fra kommunen, som benytter Hørsholm Musikskole. Nu vil Hørsholm række hånden ud. Arkivfoto

Hørsholm rækker hånden frem til musikskoleelever fra Fredensborg

Hørsholm - 14. november 2019

Det vakte ærgrelse i Hørsholm Kommune, da Fredensborg Kommune for nylig sagde nej til at indgå en aftale om mellemkommunal refusion for elever på tværs af grænserne imellem de to kommuner.

Resultatet bliver nemlig, at en gruppe musikskoleelever fra Fredensborg må forlade Hørsholm Musikskole.

Nu vil Hørsholm Kommune gerne række hånden ud.

- Børn og unge i dagtilbud og skoler har frit valg over kommunegrænserne og loven er indrettet sådan at det er økonomisk neutralt for kommunerne. Vi synes det samme skulle være tilfældet for elever i musikskolerne, men sådan har Fredensborg Kommune ikke ønsket det.

Det er ærgerligt, men det tager vi til efterretning, udtaler formand for Sports- Fritids- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune, Nadja Hageskov.

De 25-30 Fredensborg-elever, der går på Hørsholm Musikskole, går der, fordi de allerede er indmeldt i en folkeskole i Hørsholm, har mange kammerater på Musikskolen eller ikke kan få undervisning i deres instrument på Fredensborg Musikskole.

Derfor er det også ekstra ærgerligt, at Fredensborg afviser at betale for at deres egne borgere kan få det musikundervisningstilbud de ønsker, sammen med deres kammerater og i det nærmiljø hvor de opholder sig i hverdagen, lader Nadja Hageskov forstå.

- Uanset Fredensborg Kommunes nej til den mellemkommunale aftale, vil vi fortsat sikre så gode vilkår for eleverne fra Fredensborg, som vi på nogen mulig måde kan - inden for rimelighedens grænser. Vi rækker derfor hånden frem nu, for at finde de bedst mulige løsninger for eleverne, udtaler Nadja Hageskov.

Hørsholm Kommune har derfor sendt breve ud til alle Fredensborg-forældrene, hvor deres børn varsles opsagt i medfør af nej'et til den mellemkommunale aftale fra Fredensborg Kommune. Men hvis forældrene kan finde pengene til at betale selv, eller hvis der kan laves aftaler med Fredensborg om optagelse på hold, de ikke selv udbyder, eller undervisning i instrumenter, de ikke selv kan undervise i, så gælder den udstrakte hånd fortsat.

- Vi har meddelt Fredensborg Kommune at vi fortsat gerne vil samarbejde, og tilbyde undervisning til deres børn og unge, og lige nu afventer vi deres tilbagemelding på vores nye forslag. Vi håber der bliver taget imod den udstrakte hånd, afslutter Nadja Hageskov.