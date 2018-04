Hørsholm opruster på data-sikkerhed

- I Hørsholm Kommune er vi i fuld gang med at forberede implementeringen af EU's persondataforordning. Det er vigtigt, at vores borgere oplever, at vi passer godt på deres data. Det gælder både gammel data, data, vi bruger nu - og de data, der kommer i fremtiden. Det er væsentligt at vores borgere - og vores medarbejdere for den sags skyld - er trygge ved, at vi behandler deres data, som vi skal. Det gælder alle - lige fra eleverne i vores skoler, beboerne på vores plejecentre og borgere der henvender sig til Borgerservice.