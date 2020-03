Efter statsminister Mette Frederiksens tale onsdag aften, lukker store dele af det offentlige Danmark ned for at undgå smittespredning med corona-virus. Her kan du læse, hvordan nedlukningen foregår i Hørsholm. Arkivfoto

Hørsholm lukker ned: Sådan vil det foregå

Hørsholm - 12. marts 2020 kl. 09:15 Af Sophus Hans Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne står over for store ændringer i deres hverdag, efter at regeringen onsdag har valgt at lukke store dele af den offentlige sektor ned for at begrænse udbredelsen af coronavirussen. I Hørsholm Kommune følges situationen tæt og kommunen følger regeringens anbefalinger.

Hørsholm Kommune skriver i en pressemeddelelse torsdag morgen, at:

»Det er helt afgørende, at vi står sammen i denne situation og vi har ét fælles mål: vi skal hindre smittespredning. Vi opfordrer til at man følger med på coronasmitte.dk« Lige nu oplever Hørsholm kommune tekniske udfordringer på horsholm.dk, men kommunen arbejder for at løse problemet. Man kan orientere sig via kommunens Facebook-side.

På baggrund af statsministerens pressemøde onsdag aften 11. marts 2020, klokken 20.30 har Hørsholm Kommune igangsat en proces for håndtering af de mange budskaber om lukning af alle offentlige institutioner og hjemsendelse af offentlige medarbejdere, som statsministeren kom med.

Først og fremmest fortsætter de vigtigste funktioner i samfundet. Skoler og dagtilbud lukker helt ned fra mandag 16. marts.

Statsministeren har meddelt, at alle landets skoler er lukket fra mandag 16. marts 2020 og to uger frem. Hørsholm Kommune opfordrer alle forældre til at holde deres børn hjemme allerede fra i dag torsdag 12. marts.

Nødberedskab Der vil være medarbejdere til stede på skolen til at tage imod de børn, der ikke har mulighed for at blive hjemme torsdag og fredag.

I løbet af torsdag vil de enkelte skoler afklare nødberedskab fra mandag 16. marts og to uger frem. Nødberedskabet er for børn op til og med 3. klasse, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

Her er der lukket med samme Musikskolen lukker fra og med torsdag 12. marts og alle aktiviteter aflyses to uger frem.

Kulturhus Trommen lukker fra og med torsdag 12. marts og alle arrangementer aflyses to uger frem.

Idrætsparken lukker ned fra og med torsdag 12. marts og to uger frem.

Alle foreninger lukker ned fra og med torsdag 12. marts og to uger frem.

Plejecentrenes drift holdes i gang.

Alle funktioner vil fortsat blive varetaget. Behandling og pleje af syge, ældre og andre udsatte borgere er naturligvis en kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne. Alle plejecentre opfordres 11. marts 2020 til med umiddelbar virkning at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

Kommunen understreger, at hvis man skal i kontakt med kommunen, kan man nu kun komme i telefonisk kontakt på hovednummeret 4849 0000. Man skal ikke møde fysisk op.

