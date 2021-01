Hørsholm i tæt pokalbrag mod Amager: Det var årets bedste kamp

Hørsholm 79ers fik næsten alt, de kunne ønske sig i pokalsemifinalen i Amagerhallen. Amagers superstjerne fejlede ud tidligt, hjemmeholdets andre profiler var også i fejlproblemer og Hørsholms forsvar holdt stand.

Men skuddene fra de lokale basketkvinder ville ikke i kurven og så tabte Hørsholm alligevel 56-50 og favoritterne fra Amager bookede pladsen i pokalfinalen.

"Det var årets bedste indsats og fight. Vi havde forberedt os forsvarsmæssigt på noget andet, end det, vi har gjort hidtil, og det synes jeg langt hen ad vejen lykkedes. Vi efterlod alt på gulvet. Vi kæmpede og blev ved, men vi har også nogle momenter, hvor vi tøver lidt i vores angrebsspil. Jeg forstår godt, at det kan være svært at være aggressiv, når man ikke føler, det fungerer, men vi har endnu engang bevist, at når vi spiller det, vi gerne vil, så får vi de frie afslutninger," lød det fra Hørsholms cheftræner Jesper Krone.